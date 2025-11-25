„Google“ neigia, kad su „Gmail“ elektroniniais laiškais moko dirbtinį intelektą
Nustatymų meniu nurodyta, kad naudotojai, įjungę išmaniąsias funkcijas, sutinka, kad „Google“ naudotų jų informaciją ir veiklą, siekdama personalizuoti patirtį. „Malwarebytes“ ir tinklaraštininkas Dave Jones šią formuluotę interpretavo taip, kad bendrovė mokina dirbtinį intelektą naudodama naudotojų turinį, tačiau „Google“ tvirtina, kad tai yra netikslu.
Norėdami patekti į nustatymų meniu, spustelėkite ratuko piktogramą lango dešiniajame viršutiniame kampe, šalia „Gemini“ piktogramos. Tada reikėtų spustelti „visų nustatymų peržiūra“ ir pateksime į „bendrieji“ nustatymų skiltį. Paslinkus žemiau rasime nustatymus, kuriuos reikia išjungti.
Pirmasis skyrius („išmaniosios funkcijos“) kontroliuoja pažangias funkcijas „Gmail“, „Chat“ ir „Meet“, įskaitant rašybos tikrinimą, šlamšto filtrus ir automatinį el. laiškų rūšiavimą. Norėdami patekti į antrąjį skyrių, spustelėkite mygtuką, kuris atidaro „Workspace“ pažangių funkcijų meniu.
Šiame meniu yra du perjungikliai tokioms funkcijoms kaip „Gmail“ įvykių rodymas „Google“ kalendoriuje, santraukų generavimas naudojant AI ir restoranų rezervacijų tvarkymas. Nustatę parametrus, spustelėkite „Išsaugoti“ ir perkraukite puslapį.
„Google“ kategoriškai neigia, kad „Gemini“ mokymui naudojo naudotojų turinį, ir pažymi, kad „Gmail“ kai kurias iš šių funkcijų siūlo jau daugelį metų. Tačiau „Workspace“ meniu keletą kartų minimos naujai pridėtos „Gemini“ funkcijos.
Bendrovė taip pat paneigė, kad automatiškai keičia naudotojų leidimus, tačiau kai kurie žmonės pranešė, kad jiems prireikė keleto bandymų, norint išjungti išmaniąsias funkcijas.
„Gmail“ pradėjo naudoti AI 2023 m. pabaigoje, kai įdiegė šią technologiją į savo šlamšto blokatorių. Kitais metais buvo pristatytas AI rašymo asistentas. Šių metų pradžioje „Google“ pradėjo aktyvuoti AI generuojamas santraukas mobiliaisiais įrenginiais ir pridėjo AI valdomus įrankius į „Gmail“ paiešką.
Naujausi komentarai