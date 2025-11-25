„Xbox“ pilno ekrano režimas naudoja 9 % mažiau RAM lyginant su „Windows“ režimu
„Xbox Full Screen Experience“ (FSE) yra nauja sistemos našumo didinimo funkcija, kuri, kaip patvirtino MSI, naudoja mažiau sistemos RAM nei standartinis „Windows 11“ pilno ekrano režimas. Neseniai „Microsoft“ įdiegė šią funkciją į įprastus „Windows“ kompiuterius, leidžiant jiems žaisti žaidimus naudojant „Xbox FSE“ režimą. MSI dabar patvirtino, kad jos rankose laikomi kompiuteriai, kuriuose veikia „Windows 11“, gali pasinaudoti šia funkcija. Kai sistema veikia standartiniame „Windows 11“ darbalaukio režime, ji sunaudoja 8,6 GB RAM. Tačiau įjungus „Xbox FSE“, RAM naudojimas sumažėja iki 7,8 GB, t. y. 9,3 %. MSI tai apibūdina kaip 5 % skirtumą, pagrįstą bendra 16 GB sistemos talpa, o ne skirtumu tarp dviejų naudojimo rodiklių.
Naudotojai, turintys įdiegtą „Xbox“ programėlę, gali pasiekti „Xbox FSE“ pereidami į „Game Bar“ > „Settings“ arba paspaudę „Win + F11“. Ši funkcija gali perimti ekraną paleidimo metu, paslėpdama darbalaukį ir sumažindama fonines užduotis, taip sukuriant konsolės tipo patirtį. Sąsaja yra minimalistinė, o žaidimų piktogramos užpildo visą ekraną. Navigacija valdoma žaidimų valdikliu, o tipiniai „Windows“ elementai paslėpti, kad dėmesys būtų sutelktas į žaidimą. „Microsoft“ teigia, kad šis režimas taip pat sustabdo priežiūros veiksmus ir išjungia pranešimus, kad būtų užtikrintas nuoseklus kadrų pateikimas. Tai demonstruojama su „Cyberpunk 2077“, kuris gali pasiekti iki 8,6 % didesnį FPS. Viskas tai vyksta su 9,3 % mažesniu RAM naudojimu, o tai reiškia, kad „Xbox FSE“ sumažina foninę apkrovą, leidžiant nešiojamajam įrenginiui pasiekti geresnį našumą.
