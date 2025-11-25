U27G4XM dovanoja neprilygstamą HDR vaizdą su „Dual Frame” universalumu, o 25G4KUR – varžybų vertą greitį
Du puikūs „AGON by AOC“ pasiūlymai: galingas HDR1000 „MiniLED“ dviejų režimų monitorius ir kompaktiškas 420 Hz e-sporto monstras
U27G4XM dovanoja neprilygstamą HDR vaizdą su „Dual Frame” universalumu, o 25G4KUR – varžybų vertą greitį
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 25 d. „AGON by AOC” – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1 – pristato du naujus labai skirtingus modelius. 27 colių (68,6 cm) įstrižainės AOC GAMING U27G4XM pasižymi aukščiausios kokybės „MiniLED“ ekranu su 1152 pritemdymo zonomis, „DisplayHDR 1000“ sertifikatu ir „Dual Frame” technologija, leidžiančia mėgautis tiek aukšta UHD raiška, tiek itin greitais FHD žaidimais. Tuo tarpu AOC GAMING 25G4KUR monitorius pasižymi pakeltu 420 Hz atnaujinimo dažniu (įprastas dažnis – 400 Hz) kompaktiškame 24,5 colių (62,2 cm) formate. Jis atsidavusiems e-sporto mėgėjams suteikia profesionaliems žaidimams reikalingą greitį ir tikslumą už prieinamą kainą.
Žaidimų universalumas ir e-sporto tikslumas: „MiniLED HDR1000“ lankstumas ir 420 Hz greitis
„MiniLED“ ir HDR grožis pasiekia žaidimų ekranus
U27G4XM žymi aukščiausios klasės ekranų technologijų evoliuciją ir pranoksta net pripažintą panašios specifikacijos Q27G3XMN. Naujasis monitorius pasižymi aukštesne 4K raiška, moderniu „Fast IPS“ ekranu ir patobulintu G4 serijos dizainu. Šis galingas 27 colių HDR monitorius turi 1152 vietinio pritemdymo zonas, „DisplayHDR 1000“ sertifikatą ir pasiekia maksimalų 1200 cd/m² ryškumą, kad sukurtų išskirtinę HDR patirtį, praturtinančią žaidimus, filmus ir kitą turinį precedento neturinčiu spalvingumu ir kontrastu.
„MiniLED“ technologija sukuria puikias vietinio pritemdymo galimybes, pasiekdama beveik OLED lygio juodos gylį ir išskirtinį ryškumą, kurio OLED dar negali pasiūlyti. Tai itin svarbu norint pastebėti priešus tamsiose vietose, išlaikant ryškius sprogimus ir kitu efektus. Pasiekdamas 1000 cd/m² ryškumą, U27G4XM monitorius užtikrina įspūdingą HDR patirtį su stulbinančiomis šviesiomis detalėmis ir gilia juoda spalva be OLED kamuojančių išdeginimo problemų, todėl puikiai tinka ilgoms žaidimų sesijoms ir įvairaus turinio peržiūroms. „Dual Frame” technologija leidžia rinktis tarp stulbinančios 4K raiškos su 160 Hz dažniu įtraukiantiems nuotykių žaidimams ir FHD raiškos su 320 Hz dažniu kelių žaidėjų žaidimams ir varžyboms – vienas monitorius atstoja du.
Šis monitorius tikrai turi viską – išskirtinį spalvų tikslumą su 151,8 % sRGB ir 98,0 % DCI-P3 gamų aprėptimi, „Fast IPS“ ekraną, „Dual Frame” technologiją, leidžiančią pasirinkti tarp aukštos 4K raiškos ir 160 Hz ar FHD raiškos ir 320 Hz, ir „MiniLED“ foninį apšvietimą, pasiekiantį tikrą HDR1000 grožį. Nesvarbu, ar mėgaujatės 4K detalumu tyrinėdami didžiulius atvirus pasaulius, ar varžotės greituose kelių žaidėjų žaidimuose 320 Hz dažniu – U27G4XM prisitaiko prie jūsų poreikių be jokių kompromisų.
Kaip niekad prieinamas dominavimas e-sporte su 420 Hz
25G4KUR monitorius yra sukurtas prieinamoms pergalėms žaidimų varžybose. Jis pasižymi pakeltų 420 Hz atnaujinimo dažniu e-sporte paklausiame 24,5 colio formate. Toks kompaktiškas dydis mažina galvos judesius ir leidžia žaidėjams susikaupti intensyvių žaidimų sesijų metu. Be to, toks dydis leidžia pasiekti 86,38 pikselių colyje tankį, o tokio detalumo reikalauja varžybose dalyvaujantys žaidėjai. „Full HD“ raiška užtikrina, kad praktiškai bet kuri moderni vaizdo plokštė stabiliai gali pasiekti 420 Hz suteikiamą kadrų dažnį, todėl itin aukšto atnaujinimo dažnio sklandumas tampa prieinamas platesnei auditorijai.
25G4KUR turi „Fast IPS“ ekraną ir pasižymi iki 1 ms „GtG“ ir 0,3 ms MPRT atsako laiku, „DisplayHDR 400“ bei plačia spalvų gamų aprėptimi, įskaitant 121,0 % sRGB. Jis palaiko NVIDIA G-SYNC ir „Adaptive-Sync“, kad vaizdas būtų be trūkinėjimų net ir kintant atnaujinimo dažniui. Trumpas vėlavimas garantuoja momentinį atsaką ir realų pranašumą žaidimuose.
„Šie monitoriai puikiai parodo, kaip AOC GAMING stengiasi tenkinri skirtingus žaidėjų poreikius“, – teigia Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadovas. „U27G4XM priartina „MiniLED“ ir HDR1000 prie prieinamos kainos kategorijos, „Dual Frame” suteikia lankstumo, o pats monitorius puikiai tinka konsolių naudotojams ir vieno asmens žaidimų entuziastams, kurie visąlaik ieško pranašumo. 25G4KUR yra e-sporto grynuolis – 420 Hz idealiame 24,5 colio formate už kainą, kuri tinka varžybose dalyvaujantiems žaidėjams ir e-sporto treniruočių salėms.“
Aukščiausios kokybės vaizdas ir žaidimų konsolės
U27G4XM puikiai tinka žaidimų konsolėms, su kuriomis gali palaikyti 4K raišką ir 120 Hz dažnį. „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“ naudotojai džiaugsis HDR grožiu, įkvepiančiu gyvybės žaidimų pasauliams. 1152 vietinio pritemdymo zonos sukuria tikslų kontrasto valdymą, kuris atskleidžia detales tiek šviesiose vietose, tiek tamsiuose šešėliuose – tai ne tik suteikia pranašumą, bet ir įtraukia į žaidimą.
„Wide Color Gamut“ technologija su 151,8 % sRGB ir 98,0 % DCI-P3 gamų aprėptimi garantuoja tikslų spalvų atkūrimą, o „Dual Frame Mode“ leidžia akimirksniu persijungti į aukšto atnaujinimo dažnio žaidimus, neieškant antro monitoriaus. HDMI 2.1 ir „DisplayPort 1.4“ jungtys palaiko naujausias vaizdo plokštes ir konsoles.
Į e-sportą orientuota dizaino filosofija
25G4KUR monitorius atspindi žaidimų varžybų prioritetus. 24,5 colių įstrižainę dažnai renkasi profesionalūs e-sporto atletai, kurie siekia optimaliai išnaudoti savo periferinio matymo lauką ir sumažinti galvos ir akių judesius. 420 Hz atnaujinimo dažnis suteikia didžiausią pranašumą MOBA, šaudyklėse ir taktiniuose žaidimuose, kur pergalę lemia žaibiška reakcija.
Suderinamumas su konsolėmis apima FHD/120 Hz palaikymą, o gausus žaidimų funkcijų meniu apima „Shadow Control“ geresniam matomumui, žaidimų spalvų optimizavimą ir specialius žaidimų režimus skirtingiems žanrams. Ergonomiškas stovas leidžia reguliuoti aukštį 130 mm amplitudėje, pakreipti ir pasukti monitorių, kad kiekvienas rastų sau patogiausią padėtį.
Pilna žaidimų ekosistema
Abu šie monitoriai turi išsamų AOC žaidimų įrankių rinkinį su trumpo įvesties vėlavimo režimu, pritaikomu „Dial Point“ taikikliu ir „G-Menu“ programa nustatymų valdymui. Integruota USB 3.2 stotelė su greito įkrovimo lizdu leidžia patogiai prijungti periferinius įrenginius, o apsaugos nuo mėlynos šviesos technologija ir nemirgantys ekranai sumažina akių patiriamą apkrovą.
U27G4XM monitorius turi „PiP/PbP“ funkciją, leidžiančią vienu metu atlikti kelias užduotis, todėl idealiai tinka vaizdo transliacijų ir kito turinio kūrėjams. Abu šie monitoriai pasižymi švariu G4 dizainu, kai ekrano trijose pusėse nesupa rėmelis – tai padeda greta statant kelis monitorius.
Lankstus pasirinkimas
U27G4XM pasižymi aukščiausios kokybės „MiniLED“ HDR1000 vaizdo kokybe ir „Dual Frame” universalumu, todėl puikiai tinka žaidėjams, norintiems vieno monitoriaus įtraukiančioms vieno žaidėjo patirtims, žaidimams konsolėmis ir varžyboms su kitais žaidėjais. 25G4KUR yra visiškai orientuotas į varžybas, gali pasigirti 420 Hz galia optimaliame e-sporto formate už kainą, kuri aukšto atnaujinimo dažnio žaidimus paverčia prieinamais visiems atsidavusiems žaidėjams.
Kainos ir prieinamumas
AOC GAMING U27G4XM bus galima įsigyti nuo 2026 m. sausio, gamintojo rekomenduojama kaina – 449,00 €.
AOC GAMING 25G4KUR galima įsigyti nuo 2025 m. lapkričio, gamintojo rekomenduojama kaina – 259,00 €.
Naujausi komentarai