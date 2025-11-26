Tik „Core Ultra 400K“ serijos „Intel“ procesoriai gaus papildomą spartinančiąją atmintį
„Intel“ „3D V-Cache“ atitikmuo yra vadinama bLLC (Big Last Level Cache. Tai seniai lauktas atsakas į „AMD 3D V-Cache“, kurį AMD naudoja nuo „Ryzen 5000“ serijos ir kuris buvo bene didžiausias galvos skausmas „Intel“ rinkodaros komandoms. Ši didelė spartinančioji atmintis prisidėjo prie stipraus AMD žaidimų našumo. Nors to gal ir buvo galima laukti, bet „Intel“ planuoja bLLC naudoti tik atrakintą daugiklį turinčiuose procesoriuose. Kitaip sakant „K“ serijoje.
Ilgą laiką buvo gandų, kad „Arrow Lake“ įpėdinis, kurio kodinis pavadinimas „Nova Lake-S“, turės bLLC. Kai kurie gandai netgi teigė, kad jis turės daugiau nei 140 MB spartinančiosios atminties, o tai dabar patvirtino Jaykihn, kuris nurodė, kad ši spartinančioji atmintis yra144 MB. Ankstesni gandai netgi teigė, kad „Intel“ dirba prie dvigubo bLLC varianto. Pasak šio informacijos nutekintojo, papildoma spartinančioji atmintis yra skaičiavimo lusto dalis, todėl tai reikštų, kad turėtų būti naudojami du to paties tipo lustai.
Naujausi komentarai