NVIDIA neigia kaltinimus dėl „Enron“ stiliaus apskaitos, esant baimei dėl dirbtinio intelekto burbulo
Neseniai atskleistame pranešime Volstrito investuotojams NVIDIA atmetė kelis kaltinimus, kad netinkamai valdo akcijas, klaidingai pateikia savo lustų ilgalaikį naudingumą ir klastoja ataskaitas panašiai kaip ir diskredituota energetikos bendrovė „Enron“. Nors NVIDIA gynyba atrodo pagrįsta, kaltinimai neatsižvelgia į kitą svarbų AI bumo aspektą, kuris taip pat lyginamas su „Enron“.
Praėjusią savaitę lustų pardavėjas paskelbė 57 mlrd. JAV dolerių ketvirčio pajamas, o investuotojas Michaelas Burry kritikuoja NVIDIA už akcijų atpirkimą ir akcijų pagrindu mokamo atlyginimo sumažinimą. Burry pranašiškas statymas prieš hipotekos vertybinius popierius prieš 2008 m. finansų krizę buvo įamžintas filme „The Big Short“.
Maždaug tuo pačiu metu „Substack“ paskelbtame „Pet Express“ generalinio direktoriaus Shanaka Anslem Perera įraše teigiama, kad algoritmas aptiko neatitikimus NVIDIA ketvirčio ataskaitoje. Ilgame įraše tiesiogiai paminėta „Enron“, kuri neteisėtai slėpė savo skolas ir padidino savo vertę prieš bankrutuodama 2000 m. gruodį.
Nors makro strategas George Pearkes išsamiai sukritikavo Perera žinutę ir apkaltino ją esant sukurta dirbtinio intelekto, NVIDIA pajuto poreikį atsakyti į ją ir Burry komentarus. Barrons ir „The Verge“ patvirtintame memorandume bendrovė pavadino Burry skaičiavimus netiksliais ir paneigė teiginius, kad ji slepia skolas specialiosios paskirties įmonėmis, kurios buvo pagrindinė „Enron“ sukčiavimo sudedamoji dalis.
„Enron“ įkūrė įmonę „Chewco“ kaip specialiosios paskirties įmonę, kad kompensuotų savo skolas, o „The Verge“ Elizabeth Lopatto šį mėnesį atlikta analizė rodo, kad „CoreWeave“ ir kitos „neocloud“ įmonės galėtų atlikti panašią funkciją NVIDIA atžvilgiu. Jų verslo modelis, pagal kurį AI serverių infrastruktūra nuomojama dideliems technologijų investuotojams, pvz., „Microsoft“, ilgalaikėje perspektyvoje neatrodo perspektyvus, ir atrodo, kad jis labiausiai naudingas NVIDIA, nes ji prisiima visą riziką.
„CoreWeave“, „Crusoe“, „Lambda“ ir kitos „neocloud“ įmonės techniškai yra nepriklausomos nuo NVIDIA, todėl jos neatitinka specialios paskirties įmonių apibrėžimo. Kitas svarbus skirtumas yra tai, kad „Enron“ melavo apie savo verslą, o NVIDIA elgesys yra visiškai atviras.
Net jei lustų pardavėjo veiksmai yra visiškai teisėti, susirūpinimas dėl AI burbulo auga. NVIDIA yra beveik vienintelė įmonė, kuri pelnosi iš AI bumo, nes beveik visi kiti investuoja į jį užsakydami NVIDIA lustus.
