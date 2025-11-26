DDR5 kainos tokios blogos, kad parduotuvės net nepateikia jų
Kadangi AI pramonė toliau godžiai perima didžiąją dalį pasaulio DRAM, poveikis vartotojams tampa vis akivaizdesnis. Pavyzdžiui, „Newegg“ parduoda 64 GB „G.Skill Trident Z5 DDR5 6000“ atminties už stulbinančią 599 JAV dolerių kainą. Tai 200 JAV dolerių daugiau nei kainuoja skaitmeninė PS5 ir „Xbox Series S“ ir brangiau nei RTX 5070 rekomenduojama mažmeninė kaina.
Šokiruojančiai, „Newegg“ kaina iš tiesų yra sumažinta 6 % kaip dalis mažmenininko „Juodojo penktadienio“ akcijos – įprasta kaina yra 640 JAV dolerių, o tai vis labiau priartėja prie „PS5 Pro“ kainos.
Kitur situacija yra tokia pati. „Amazon“ produktų sekimo sistema „CamelCamelCamel“ rodo, kad 64 GB „Crucial Pro DDR5 6000 RAM“ liepos–rugpjūčio mėnesiais kainavo tik 139 JAV dolerius. Šiandien šios atminties kaina yra 497 JAV doleriai, tai yra 257,5 % padidėjimas.
Situacija yra tokia bloga, kad dabar matome, kaip fizinės parduotuvės pašalina fiksuotas kainų etiketes iš savo atminties ekspozicijų. „BlueSky“ naudotojas Steve Lin nufotografavo Kalifornijos mažmeninės prekybos tinklo „Central Computers“ ženklą, kuris atkreipia dėmesį į šią problemą. Jame teigiama, kad dėl pasaulinio atminties lustų trūkumo RAM ir kitų komponentų kainos padidėjo 20–50 %. Kainos kasdien labai svyruoja, o tai reiškia, kad parduotuvė negali rodyti fiksuotų kainų, nes jos keičiasi labai dažnai ir labai smarkiai.
„Micro Center“ taip pat nustojo rodyti atminties kainas. „Reddit“ naudotojas CassTexas paskelbė parduotuvės įspėjamojo ženklo nuotrauką, kurioje klientams patariama kreiptis į pardavėją dėl atminties kainų informacijos.
