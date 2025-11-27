„Noctua“ patvirtino, kad LGA1700 ir LGA1851 aušintuvai palaikys būsimą „Intel“ LGA1954 lizdą
„Noctua“ atnaujino savo DUK skiltį, nurodydama, kad kiekvienas aušintuvas, suderinamas su „Intel“ LGA1700 ir LGA1851 lizdais, taip pat veiks ir būsimoje LGA1954 platformoje. Bendrovė paaiškina, kad nereikia jokios naujos montavimo įrangos ir kad naudotojai turėtų laikytis tos pačios montavimo procedūros kaip ir LGA1700/LGA1851 atveju, nes montavimo sistema yra identiška.
„Noctua“ jau buvo patvirtinusi, kad LGA1700 ir LGA1851 turi tą patį montavimo išdėstymą, todėl nemokamus atnaujinimo rinkinius siūlo tik senesniems aušintuvams, kurie buvo pagaminti prieš LGA1700 palaikymą. Atnaujintame DUK skyriuje LGA1954 dabar priskiriamas šiai grupei, todėl vienas montavimo rinkinys tinka trims lizdų kartoms. Vis dar yra modeliams būdingų išimčių, pvz., žemo profilio NH-L9i serija, tačiau daugumai bokštinių ir dvigubų bokštinių aušintuvų LGA1700 palaikymas dabar automatiškai reiškia ir LGA1851 bei LGA1954 palaikymą.
LGA1954 turėtų debiutuoti su „Intel“ „Nova Lake-S“ staliniais procesoriais, kurie bus išleisti kaip „Core Ultra 400“ serija ir turės iki 52 branduolių. Ankstesni gandai jau rodė, kad LGA1954 išlaikys tą patį 45 × 37,5 mm lizdo kontūrą kaip LGA1851, o tai reiškia, kad aušintuvų suderinamumas bus išlaikytas. „Noctua“ DUK dabar yra pirmasis aiškus gamintojo pareiškimas, kad esami LGA1700/LGA1851 suderinami aušintuvai yra mechaniniu požiūriu parengti „Nova Lake“ stalinių kompiuterių lustams.
