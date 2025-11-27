Teigiama, kad jau žinoma sulenkiamo „iPhone“ kaina. Bus brangesnis už „Galaxy Fold“
Gandai sklando, kad pirmasis sulenkiamas „Apple“ „iPhone“ bus išleistas kitais metais. „iPhone Fold“ (numatomas pavadinimas) nebus pigus, o analitikas dabar pasidalijo numatoma sulenkiamo telefono kaina. Pasak „Fubon Research“ analitiko, kuris savo vertinimą grindžia tiekimo grandinės duomenimis ir „Apple“ maržos reikalavimais, „iPhone Fold“ kaina turėtų būti apie 2399 JAV dolerių.
Palyginimui, „Samsung Galaxy Z Fold7“ kaina prasideda nuo 1999 JAV dolerių, todėl nenuostabu, kad „Apple“ sulenkiamas „iPhone“ kainuos daugiau.
„Fubon Research“ mano, kad „iPhone Fold“ ekrano panelės, vyrio ir lengvų komponentų medžiagų sąnaudos yra priežastis, dėl kurios kaina yra didesnė. Tačiau analitikas mano, kad „Apple“ parduos 15,4 mln. sulenkiamų „iPhone“ vienetų, įskaitant 5,4 mln. 2026 m.
Gandai sklando, kad „iPhone Fold“ turės 7,58 colių lankstų ekraną be raukšlių ir 5,8 colių išorinį ekraną. Taip pat sakoma, kad jis turės didesnę bateriją nei „iPhone 17 Pro Max“.
