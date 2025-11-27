„Cyberpunk 2077“ iš viso parduota 35 mln. kopijų, CDPR ruošia tęsinį
Nenuostabu, kad „Cyberpunk 2“ jau praėjo ikigamybinį etapą ir pereina į pilnavertį kūrimo etapą, turint omenyje, kad „CD Projekt Red“ ką tik paskelbė, jog „Cyberpunk 2077“ RPG žaidimas viršijo 35 milijonus pardavimų ir, kaip pranešama, vien tik 2025 m. trečiąjį ketvirtį CDPR uždirbo 30,2 milijono JAV dolerių pajamų, įskaitant visus žaidimo DLC ir papildymų pirkimus.
CDPR taip pat paskelbė pelno ataskaitoje, kad plės savo biurus Bostone ir Vankuveryje, kurie iki 2027 m. pabaigos turėtų išaugti iki 100 %. Nuo 2025 m. liepos mėn. CDPR įdarbino 52 naujus darbuotojus, o pelno ataskaitos pateikimo metu „The Witcher 4“ kūrė 447 programuotojai, o „Cyberpunk 2“ – 135 programuotojai.
