„Philips 27B2G5601“: daugiau galios ir mažesnis poveikis aplinkai
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 27 d. Į aplinkai draugiškesnių monitorių liniją „Philips Monitors 5000 Series“ įtraukas naujas modelis – 27 colių (68,6 cm) „Philips 27B2G5601“. Jis atvyksta gerinti Jūsų darbo vietos efektyvumą ir mažinti energijos sąnaudas.
„Philips 27B2G5601“ turi daug inovatyvių technologijų ir savybių, kad atitiktų profesionalų poreikius ir būtų draugiškas aplinkai. Pavyzdžiui, „PowerSensor 2“ gerina energijos vartojimo efektyvumą, o „LightSensor“ parenka ekrano ryškumą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šis monitorius atvyksta 100 % perdirbamoje, FSC sertifikatą turinčioje pakuotėje ir buvo pagamintas naudojant „EcoSmart“ medžiagas. „Philips 27B2G5601“ ir turi integruotą USB-C stotelę su 100 W įkrovimo galia, RJ45 lizdą saugiai prieigai prie tinklo, „Smart KVM“ jungiklį, leidžiantį vienu mygtuko spustelėjimu perjungti šaltinius, ir „MultiView“ funkciją, leidžiančią padalinti ekraną į dvi dalis.
Fizinis komfortas darbe taip pat yra labai svarbus, ypač kai darbo dienos yra labai ilgos. Šis monitorius turi „TÜV Rheinland Eyesafe RPF 40“ sertifikatą ir techninės įrangos pagrindu veikiančią „SoftBlue“ technologiją, kad mažiau vargintų akis ir apsaugotų naudotojus nuo galimai neigiamo mėlynos šviesos poveikio. Jis taip pat turi ergonomišką reguliuojamo aukščio stovą ir patogius kabliukus ausinėms.
„Įmonės ir specialistai vis labiau supranta, kokį poveikį jie daro aplinkai, todėl vis dažniau ieško sprendimų, kaip sumažinti šį poveikį ir kartu užtikrinti aukščiausią darbo vietos efektyvumą“, – naujus modelius pakomentavo Ilkanas Reyhanoglu, produktų vadybininkas Europos Sąjungoje. „Didžiuojamės pildydami savo asortimentą įrankiais, kuri gali padėti gerinti efektyvumą ir mažinti energijos sąnaudas, kartu nepamirštant geriausių profesionalams skirtų funkcijų. Produktyvumas neturėtų būti pasiekiamas aplinkos sąskaita.“
Pagrindinės „Philips 27B2G5601“ savybės:
● Integruota USB-C stotelė su 100 W įkrovimo galia;
● RJ45 lizdas saugiam ryšiui;
● „PowerSensor 2“ aukštesniam efektyvumui;
● Išmanusis KVM jungiklis, leidžiantis lengvai perjungti šaltinius;
● „MultiView“ funkcija, leidžianti vienu metu prijungti ir stebėti du vaizdus;
● 100 % perdirbamos medžiagos ir pakuotė su FSC sertifikatu;
● „EcoSmart“ – 85 % perdirbtų medžiagų ir 5 % iš vandenynų pašalinto plastiko;
● Patogaus produktyvumo funkcijos, įskaitant „SoftBlue“ ir „Flicker-Free“ technologijas bei „TÜV Eyesafe“ sertifikatą turinčią apsaugą nuo mėlynos šviesos;
● Reguliuojamo aukščio stovas, leidžiantis pasirinkti patogiausią žiūrėjimo padėtį.
„Philips 27B2G5601“ galima įsigyti jau dabar, gamintojo rekomenduojama kaina – 359 €.
Daugiau informacijos apie „Philips Monitors“ modelius rasite:
https://www.philips.lt/c-m-so/
