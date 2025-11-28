Teigiama, kad NVIDIA su savo GPU nebekomplektuos atminties. Problemos mažesniems partneriams
Tikriausiai ne visi žino, kad NVIDIA savo partneriams parduoda ne tik GPU, bet ir atmintį. Tai yra jau daugelį metų taikomas modelis, kuris leidžia NVIDIA partneriams lengvai įsigyti svarbiausius grafikos plokščių komponentus. Viską kitą galima įsigyti įprastais kanalais ir dažniausiai be didesnių problemų.
Tačiau dabar susiduriame su atminties trūkumu, ir, atrodo, NVIDIA keičia bendradarbiavimo su savo partneriais modelį. Pasak aparatinės įrangos nutekintojo „Golden Pig Upgrade Pack“, nors anksčiau bendrovė savo partneriams tiekė tiek GPU, tiek atitinkamus atminties lustus, dabar ji tiekia tik GPU, o vaizdo plokščių gamintojai turi patys įsigyti GDDR atmintį.
Ankstesnis modelis supaprastino pirkimus ir leido griežtai kontroliuoti specifikacijas. Jei gandai pasitvirtins, partneriai dabar turės tiesiogiai derėtis su DRAM tiekėjais dėl GDDR6X arba GDDR7 lustų, savarankiškai valdyti greitai kintančias kainas ir užtikrinti, kad šios dalys atitiktų NVIDIA specifikacijas. Tai perkelia didesnę tiekimo grandinės riziką nuo NVIDIA jos partneriams.
„Golden Pig“ teigia, kad šis pokytis labiausiai paveiks mažesnius prekės ženklus. Bendrovės, neturinčios ilgalaikių ryšių su atminties tiekėjais, apibūdinamos kaip ignoruojamos, kai bando susitarti dėl paskirstymo, todėl joms vis sunkiau išsilaikyti grafikos plokščių versle.
