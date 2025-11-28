Klaviatūrų mechaninių jungiklių gamintojas „Cherry“ susiduria su finansiniais sunkumais
Jei naudojate modernią mechaninę klaviatūrą, tikriausiai turite padėkoti „Cherry“ – daugiausia už jungiklio dizainą, kurį ji sukūrė. Nuo 2014 m. pasibaigus MX jungiklio patentui rinką užplūdo pigesnės alternatyvos iš Kinijos. Nuo tada „Cherry“ nepatyrė lengvų laikų – šių metų pradžioje periferinės įrangos gamintojas paskelbė, kad siekdamas sutaupyti išlaidų didžiąją dalį jungiklių gamybos perkels į gamyklą Kinijoje. Nepaisant šio žingsnio, šių metų pradžioje išleidus daugybę naujų jungiklių, biuro ir žaidimų periferinės įrangos, o 2022 m. net įsigijus „Xtrfy“, atrodo, kad „Cherry“ vis dar turi pelningumo problemų.
Remiantis neseniai paskelbtomis neeilinio visuotinio susirinkimo pastabomis (per „Heise“), „Cherry“ nuo 2025 m. sausio iki rugsėjo patyrė 20,4 mln. eurų grynojo nuostolio, todėl įmonės vadovybė ėmėsi dviejų veiksmų. Pirmiausia, „Cherry“ oficialiai baigė visos jungiklių gamybos perkėlimą į Kiniją – procesą, kurį buvo pradėjusi šių metų pradžioje – palikdama būstinę Auerbacho mieste Vokietijoje, kad ji veiktų kaip plėtros, logistikos ir paslaugų centras. Be gamybos perkėlimo į Kinijos gamyklas, „Cherry“ šiuo metu siekia parduoti kai kurias savo dukterines įmones, konkrečiai – periferinės įrangos verslą, atsakingą už visų biuro ir žaidimų klaviatūrų bei pelių gamybą, arba savo „Digital Health & Solutions“ padalinį. Finansų direktorius Jurjen Jongma pakomentavo, kad „šiuo metu nėra nei įmanoma, nei patartina stiprinti grupės nuosavybę kitais būdais, nei strateginėmis susijungimų ir įsigijimų galimybėmis“.
