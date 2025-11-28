„Universe for Sale“ žaidimas siūlomas nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Universe for Sale“ žaidimą. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. „Epic Games“ nurodo, kad žaidimas skirtas tik „Windows“ operacinėms sistemoms. Pasiūlymas dėl „Universe for Sale“ bus aktyvus iki gruodžio 4 dienos.
„Universe for Sale“ žaidimą rasite čia.
Ir vel rasot nesamones tai yra android zaidimas kuri katik isidiegiau i savo telefona, kuri taip pat galima idiegti ir i windows…
per epic games androide zaidi? jeigu ne tai rasai nesamones.