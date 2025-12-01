„Logitech G515 Rapid TKL“: nematyti nustatymai, analoginiai jungikliai ir akį traukianti išvaizda
Intro
Apie mechanines klaviatūras yra girdėję daugelis ir ne vienas jas išbandę, bet ar esate girdėję apie klaviatūrą su magnetiniais analoginiais jungikliais? Iki šiol nebuvau girdėjęs ir aš, bet galėsiu tokią klaviatūrą išbandyti ir papasakoti savo įspūdžius Jums.
Ši klaviatūra su neįprastais jungikliais vadinasi „Logitech G515 Rapid TKL“. Dėl šių neįprastų jungiklių klaviatūra gali pasiūlyti įvairių negirdėtų funkcijų. Naudotojas gali pats nusistatyti kiek reikia paspausti mygtuką, kad jis būtų aktyvuotas. Dar viena įdomi galimybė yra dvigubos funkcijos vienam mygtukui priklausomai nuo jo paspaudimo lygio, tai gali būti tikrai naudinga žaidimuose. Be to, dar galima nusistatyti ir mygtukų paspaudimo aktyvavimo prioritetą, kad svarbiausi mygtukai žaidimui būtų registruojami pirmiausia.
Pati „Logitech G515 Rapid TKL“ klaviatūra yra labai kompaktiško dizaino ir primena nešiojamų kompiuterių klaviatūras. Negauname skaičių bloko, vieniems tai pliusas, o kitiems minusas. Gamintojas neužmiršo įdėti RGB apšvietimo ir teigia naudojantis tvirtas ir ilgalaikes medžiagas.
Kaip ši klaviatūra atrodo iš arčiau ir ar patogu ja naudotis aiškinsiuosi apžvalgoje.
