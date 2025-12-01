AMD patvirtino „Ryzen 7 9850X3D“, dar greitesnis procesorius žaidimams
AMD ką tik įtraukė procesorių „Ryzen 7 9850X3D“ į savo svetainę. Atnaujinimą pastebėjo duomenų analitikas Olrak29, kuris AMD Prancūzijos svetainėje pastebėjo naują modelio pavadinimą. Matyt, 9850X3D jau yra patvirtintas ir jo išleidimas yra tik laiko klausimas. 9850X3D yra vienas iš dviejų naujų 3D V-Cache modelių apipintų gandais. Kitas naujas procesorius turėtų būti „Ryzen 9 9950X3D2“, su spartinančiąją atmintimi ant abiejų branduolių lustų.
AMD „Ryzen 7 9800X3D“ šiuo metu yra geriausiai parduodamas AMD žaidimų procesorius su 8 branduoliais ir 120 W TDP. Šis procesorius tiekiamas su 5,2 GHz boost dažniu, o gandais apipintas 9850X3D turėtų dar didesnį dažnį. Jo boost dažnis būtų 400 MHz didesnis – 5,6 GHz.
Nors AMD dar nepatvirtino abiejų procesorių išleidimo datų, galima drąsiai manyti, kad AMD juos oficialiai pristatys CES 2026 parodoje kartu su „Ryzen 9000G“ serija, skirta AM5 lizdui.
Jeigu procesorius negaus energetinio efektyvumo patobulinimų, 5,6Ghz arba 120w TDP galingų vaizdo plokščių savininkai matys, kaip savo ausis. 9800x3d baziniu dažniu su -30 undervoltu, kai kuriuose žaidimuose sugeba 80-85w valgyt. Spartintas iki 5,4Ghz su tuo pačiu -30 undervolt nesunkiai perlipa 100w. Tai Stock 5,6Ghz labai labai abejotina, kad į 120w tilps. Na, bet čia galioja 5090 ir didesnio kalibro vaizdo plokštėms ir toli gražu ne visiems žaidimams.