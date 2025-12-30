Augančios DRAM kainos gali paveikti konsolių išleidimo planus
Naujajame „Insider Gaming“ pranešime teigiama, kad dėl dirbtinio intelekto paklausos susijęs RAM kainų kilimas verčia konsolių gamintojus persvarstyti naujos kartos produktų išleidimo laiką ir kainas. Žiniasklaidos priemonė teigia, kad jau vyksta vidinės diskusijos dėl tiekimo ir sąnaudų spaudimo.
„Insider Gaming“ teigia, kad pirmą kartą apie šį gandą užsiminė savo savaitinėje laidoje 2025 m. gruodžio 19 d. ir apibūdina problemą kaip masinės gamybos masto prieinamumą ir kainą. Taip pat teigiama, kad RAM kainos per pastaruosius mėnesius šoktelėjo „kelis šimtus procentų“, o tai gali apsunkinti pagrindinės rinkos kainos pasiekimą. Ataskaitoje priduriama, kad dabartinės kartos aparatūra 2026 m. gali patirti daugiau kainų pokyčių, jei atminties kainos išliks aukštos.
Iš to, ką suprantame, ši situacija paskatino konsolių gamintojus diskutuoti, ar naujos kartos konsolių išleidimas turėtų būti atidėtas nuo numatyto 2027–2028 m. laikotarpio, tikintis, kad RAM gamintojai sugebės išplėsti savo infrastruktūrą, kad galėtų pagaminti daugiau RAM, ir taip sumažinti kainas.
— „Insider Gaming“
Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad gamintojai svarsto, ar atidėti naujos kartos aparatūros išleidimą iš numatytų 2027–2028 m., tikėdamiesi, kad atminties pasiūla išsiplės ir kainos vėliau nukris.
Kol kas nei „Sony“, nei „Microsoft“ to nepatvirtino, o „Insider Gaming“ tai pateikia kaip besikeičiančią situaciją, o ne galutinį sprendimą. Jei RAM kainos ir toliau kils iki 2026 m., tas spaudimas pirmiausia pasireikš esamų konsolių mažmeninių kainų didėjimu, o po to – ilgesniu naujos kartos konsolių išleidimo laikotarpiu.
