GOG žaidimų parduotuvė turi naują savininką
GOG keičia savininkus. 2025 m. gruodžio 29 d. CD PROJEKT įkūrėjas Michał Kiciński įsigijo GOG verslą, įskaitant GOG.com parduotuvę ir „GOG Galaxy“ platformą.
CD PROJEKT teigia, kad sandoris apima 100 % GOG sp. z o.o. akcijų už 90,7 mln. PLN, o tai, remiantis keliais pranešimais, prilygsta maždaug 25,2 mln. USD. Bendrovė taip pat teigia, kad įsigijimas buvo finansuotas iš uždarymo metu užtikrintų lėšų ir nesusijęs su Kiciński CD PROJEKT akcijų pardavimu. Po pardavimo CD PROJEKT ir GOG pasirašė platinimo sutartį, kurioje numatyta ateityje GOG platinti CD PROJEKT RED žaidimus.
GOG pranešime teigiama, kad klientų paskyros ir bibliotekos nesikeis. Taip pat teigiama, kad DRM-free yra „svarbesnis“ nei anksčiau, o neprisijungus prie interneto galima naudotis diegimo programomis. GOG priduria, kad vartotojų duomenys lieka GOG, o „GOG Galaxy“ lieka neprivalomas.
Pirmiausia, DRM-free yra svarbesnis GOG nei bet kada anksčiau. Jūsų biblioteka lieka jūsų: tas pats prieinamumas, tie patys neprisijungus prie interneto veikiantys diegimo failai, tas pats nuosavybės jausmas. Jūsų duomenys lieka GOG, o „GOG GALAXY“ lieka neprivalomas.
Mes išlaikysime santykius su CD PROJEKT. CD PROJEKT RED žaidimai ir toliau bus prieinami GOG, o būsimi studijos žaidimai taip pat bus išleisti šioje platformoje. […]
GOG ir toliau veiks nepriklausomai. Mes toliau kursime etišką, neagresyvią ir ilgalaikę platformą, padėdami nepriklausomiems kūrėjams pasiekti pasaulį. Taip pat esame pasiryžę suteikti bendruomenei stipresnį balsą, 2026 m. planuojant naujas iniciatyvas.
— GOG pranešimas
Jei dar nesinaudojote, GOG yra kompiuterinių žaidimų parduotuvė, kurioje parduodami žaidimai be DRM apsaugos. Praktikoje tai reiškia, kad galite atsisiųsti diegimo programas ir saugoti vietines atsargines kopijas, o ne priklausyti nuo privalomo paleidimo patikrinimo kiekvieną kartą, kai žaidžiate.
