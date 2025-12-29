„Windows 11“ registrų pakeitimas pagreitina NVMe SSD
„Microsoft“ neseniai atnaujino „Windows Server 2025“ su įgimta NVMe tvarkykle, kuri gali žymiai padidinti SSD našumą. Nors naujoji tvarkyklė oficialiai nėra prieinama naudotojams skirtoms „Windows“ versijoms, iniciatyvūs kūrėjai, atrodo, rado puikų registro pakeitimo būdą, kaip ją įjungti „Windows 11“, taip potencialiai padidindami NVMe SSD našumą iki 80 procentų.
Vienas kūrėjas, kuris sėkmingai aktyvavo šią funkciją „Windows 11“ (versija 25H2), teigia, kad ji jo kompiuteryje veikia „gana gerai“. Jis pasidalijo žingsnis po žingsnio instrukcija, kaip aktyvuoti šią funkciją „Windows 11“ įrenginiuose.
Norėdami aktyvuoti naują tvarkyklę, atidarykite „Regedit“ ir pereikite į: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Policies\ Microsoft\FeatureManagement\Overrides.
Tada pridėkite šias 32 bitų DWORD reikšmes:
„735209102“=dword:00000001
„1853569164“=dword:00000001
„156965516“=dword:00000001
Po registro redagavimo iš naujo paleiskite kompiuterį. NVMe SSD dabar bus rodomas kaip „Storage Media“, o ne kaip „Device“ įrenginių tvarkytuve (Device Manager).
„Microsoft“ teigia, kad įgimta NVMe tvarkyklė gali padidinti IOPS našumą iki 80 procentų ir sumažinti CPU ciklus apie 45 procentus. Tačiau Vokietijos technologijų leidinys „ComputerBase“ nustatė, kad realus našumo padidėjimas „Windows 11“ yra artimesnis 10–15 procentams, tai yra kur kas mažiau nei „Microsoft“ skaičiai „Windows Server“ atveju.
