Dėl kosminių DRAM kainų bus atidedami įvairių produktų išleidimai
Dabartinis RAM trūkumas jau turėjo domino efektą vartotojų rinkoje: kainos pakilo, sistemų integratoriai pradėjo siūlyti „atsineškite savo RAM“ konfigūracijos variantus, o išmaniųjų telefonų gamintojai grįžta prie 8 GB RAM siūlymo savo flagmanuose. Tačiau naujausios žinios rodo, kad RAM trūkumas netrukus lems produktų išleidimo vėlavimą, ypač nešiojamųjų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių rinkoje, kaip teigiama Korėjos verslo leidinio „Chosun Biz“ ataskaitoje.
Remiantis ataskaita, kurioje cituojami pramonės specialistai ir analitikai, didieji aparatinės įrangos gamintojai, tokie kaip HP ir „Lenovo“, neseniai pasirašė sutartis su atminties tiekėjais, siekdami užsitikrinti RAM ateinančiam produktų išleidimo ciklui. Nepaisant to, specialistai prognozuoja, kad išleidimas greičiausiai bus atidėtas, nes DRAM paklausa vis dar viršija pasiūlą. Alternatyvūs sprendimai apima kainų kilimą, kuris aukščiausios klasės segmente siektų apie 30 % (be jau prognozuojamo 9 % kainų kilimo visoje pramonėje), arba aukščiausios klasės nešiojamųjų kompiuterių segmento mažinimą. Ar tai įvyks kaip prognozuojama, greičiausiai paaiškės gana greitai, nes CES 2026 ir visi joje numatyti produktų pristatymai yra jau visai netoli.
