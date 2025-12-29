Vaizdo plokščių brangimas parduotuvėse prasidės 2026 m. sausio – vasario mėn.
Pagal „Board Channels“ pranešimą, plokščių partneriai (AIB) ruošiasi vaizdo plokščių kainų kilimui, susijusiam su didėjančiomis DRAM sąnaudomis. Pirmoji banga gali prasidėti tarp 2026 m. sausio ir vasario mėnesių, priklausomai nuo prekės ženklo.
Pranešime paaiškinama, kodėl iki šiol, nepaisant daugybės pranešimų, nebuvo pastebėtas joks didelis kainų kilimas. Iš esmės tai susiję su ketvirčio laikotarpiu ir sutartinėmis kainomis. NVIDIA 2025 m. IV ketvirtis trunka nuo lapkričio iki sausio, o AMD 2025 m. IV ketvirtis – nuo spalio iki gruodžio. Ankstesniuose tiekimo susitarimuose buvo numatyta, kad atminties pirkimo kainos bus fiksuotos iki 2025 m., todėl IV ketvirtį AIB kainos nebuvo priverstinai didinamos. Nuo 2026 m. šios fiksuotos sąlygos baigsis, ir įraše numatoma, kad atminties kainų spaudimas atsispindės GPU sąnaudose.
AMD GPU, skirti AIB prekės ženklams, gali brangti anksčiau, nuo sausio, o per ateinančius kelis mėnesius kainos gali būti keliamos keletą kartų. NVIDIA GPU, turėtų brangti nuo vasario. Gruodžio mėnesį kai kurie prekės ženklai šiek tiek padidino kainas, o kiti – ne. Ar kiekvienas prekės ženklas sausio mėnesį padidins kainas, spręs patys tiekėjai.
— „Board Channels“
Naujausi komentarai