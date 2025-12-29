„Microsoft“ patobulino „Windows 11“ „File Explorer“, kad jis naudotų mažiau resursų
„Microsoft“ testuoja „Windows 11“ pakeitimą, kuris turėtų sumažinti „File Explorer“ atminties naudojimą paieškos metu. Pagrindinis dėmesys skiriamas atliekų mažinimui, kai ieškote vaizdų ar kitų failų.
Atnaujinimas testuojamas „Windows 11 Build 26220.7523“ ir naujesnėse „Windows Insider“ kompiuterių versijose. „Microsoft“ teigia, kad „File Explorer“ paieška dabar išvengia pakartotinių failų indeksavimo operacijų. Tai reiškia, kad „Windows“ turėtų atlikti mažiau pakartotinių veiksmų, kai jūs rašote ir naršote rezultatus.
Pagerintas „File Explorer“ paieškos našumas, pašalinant pakartotines failų indeksavimo operacijas, todėl paieška turėtų tapti greitesnė, o sistemos išteklių naudojimas atliekant failų operacijas – mažesnis.
— „Microsoft“
„File Explorer“ paieška remiasi „Windows Search Indexer“, o ne atskiru varikliu. Kai vyksta pakartotinis indeksavimas, „Windows“ gali nuskaityti tuos pačius failus ar aplankus daugiau nei vieną kartą. Prašydama šių pakartojimų, „Windows“ turėtų matyti mažiau disko veiklos, mažesnį procesoriaus naudojimą, mažiau foninių užduočių ir mažesnį RAM naudojimą failų operacijų metu.
Šie pakeitimai vis dar yra bandomi, o platesnis jų diegimas numatomas sausio pabaigoje arba vasario mėnesį.
