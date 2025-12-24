GTA Tokyo tik per plauką nebuvo kuriamas, buvo svarstomas ir GTA Maskvoje
Tinklalapis „Gameshub“ gavo progą pakalbinti Obbe Vermeij – buvusį „Rockstar“ technikos vadovą. Jis kompanijoje dirbo nuo 1995 iki 2009 – ųjų metų, todėl turi tikrai daug gerų istorijų iš auksinių laikų, kai buvo kuriami „Vice City“ ar „San Andreas“.
Interviu metu atskleista, kad „GTA: Tokyo“ buvo arčiau išleidimo, nei galėtumėte pagalvoti. Buvo sutarta, kad kūrimu rūpinsis neįvardijama Japonijos studija, kuriai bus suteikiamas „Rockstar“ žaidimų variklis, o ji atliks visą likusį darbą. Vis dėl to, vėliau šis projektas buvo nutrauktas prieš pat kūrimo pradžią.
Ar dar buvo kitų variantų be Tokijo? Tikrai taip! Kompanija rimtai svarstė apie tokius didmiesčius kaip Rio de Žaneiras, Stambulas ir net maskva. Tiesa, šios idėjos nepažengė taip toli, kaip Japonijos sostinės projektas.
Tiesa, buvo išleistas dramblys iš kambario, atsakant į klausimą, ar dar kada nors sulauksime „Grand Theft Auto“ žaidimo už JAV ribų. Galimybė svarstyti tokius variantus buvo tada, kai žaidimų kūrimas trukdavo vienus ar du metus. Dabar, kai realus intervalas tarp skirtingų serijos išleidimų siekia bent 13 metų, o kūrimo biudžetai muša naujus rekordus, galime net neabejoti, kad visi „Grand Theft Auto“ siužetai vyks vakarietiškojo pasaulio centre – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai yra pats logiškiausias ir saugiausias variantas.
Visą interviu su Obbe Vermeij galite rasti „Gameshub“ tinklalapyje.
