DDR5 kainos Europoje pagaliau pasuko žemyn
Po kelių savaičių ekstremalių kainų, Europos DDR5 mažmeninės prekybos rinka rodo pirmuosius atšalimo požymius. Bendruomenės pasidalinta diagrama, kurioje atspindimas „vidutinis“ 32 GB DDR5 komplektas visoje Europos Sąjungoje, rodo, kad kreivė pradėjo smukti, nors JAV kainos išlieka rekordiškai aukštos.
„Reddit“ pasidalinta diagrama rodo, kad ES kainos iki 2025 m. rudens pradžios laikėsi apie 95–100 eurų, tada nuo spalio smarkiai pakilo ir 2026 m. vasario pradžioje pasiekė aukščiausią tašką – vidutiniškai apie 430–470 eurų. Ta pati diagrama rodo nuosmukį, tačiau joje nėra aiškiai apibrėžtas konkretus rinkinio pasirinkimas, šalys, mažmenininkai ar PVM. Atkreipkite dėmesį, kad diagramos šaltinis yra „Tweakers“ kainų stebėjimo įrankis, ir jis skirta tik vienam atminties rinkiniui.
„Tom’s Hardware“ peržiūrėjo penkių populiarių 32 GB DDR5-6000/6400 dvikanalių rinkinių kainų istoriją „Amazon“ Vokietijoje, naudodama „CamelCamelCamel“ stebėjimo įrankį. Jis pranešė apie didžiausius pastarojo meto kainų kritimus dviejų rinkinių atveju: „Corsair“ kaina nukrito nuo maždaug 480 eurų vasario pradžioje iki maždaug 425 eurų, o „Kingston“ kaina nukrito nuo maždaug 550 eurų sausio pradžioje iki 463 eurų straipsnio rašymo metu. „Tom’s Hardware“ taip pat pažymėjo, kad ES mažmeninės kainos paprastai apima PVM, o tai apsunkina tiesioginį palyginimą su JAV kainomis.
