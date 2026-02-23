„Intel“ „Core Ultra 400“ „Nova Lake-S“ procesorių gali tekti laukti iki 2027 m.
Naujas pranešimas, susijęs su Golden Pig Upgrade informacija, rodo, kad „Intel“ „Core Ultra 400“ „Nova Lake-S“ staliniai procesoriai vartotojams gali būti prieinami tik 2027 m. CES parodoje.
Toks laikas sukeltų neatitikimą tarp „Intel“ viešai paskelbtų planų ir procesorių pasirodymo rinkoje. „Intel“ 2025 m. IV ketvirčio pelno ataskaitos metu „Intel“ generalinis direktorius Lip-Bu Tan pasakė, kad „Nova Lake“ pasirodys „2026 m. pabaigoje“. Tačiau „Intel“ nepateikė atskirų duomenų apie stalinės ir mobiliosios įrangos segmentus.
Jei nutekėjusi informacija yra tiksli, 2026 m. pabaiga vis dar galėtų apimti ankstyvą „Nova Lake“ išleidimą, o „Nova Lake-S“ staliniai procesoriai pasirodytų 2027 m. sausio mėn. CES parodoje. Toks etapų suskirstymas taip pat atitiktų tai, kaip staliniai kompiuteriai dažnai suderinami su metų pradžioje skelbiamais pranešimais, o „Intel“ kol kas nepateikė atnaujinto procesorių išleidimo plano.
