„Zen 6“ procesorių staliniams kompiuteriams turėtume sulaukti tik 2027 m.
„Benchlife“ teigia, kad AMD „Zen 6“ šeima skirta staliniams kompiuteriams, dažnai vadinama „Olympic Ridge“, neturėtų būti išleista 2026 m. Šis šaltinis, turintis palyginti gerą reputaciją, nurodo, kad „Olympic Ridge“ staliniai procesoriai turėtų pasirodyti ne anksčiau kaip 2027 m.
„Olympic Ridge“, pagrįsta „Zen 6“ procesoriaus architektūra, turėtų ir toliau naudoti AM5 lizdą. Tiesiogine prasme tai reikštų, kad dabartinės AMD 800 serijos lustų plokštės galėtų išlikti suderinamos. Ar taip bus iš tiesų, greičiausiai paaiškės vėliau. „Olympic Ridge“ tikriausiai nebus išleistas anksčiau kaip 2027 m., o AMD AM5 lizdas yra naudojamas nuo 2023 m., kai buvo išleista „Zen 4“ karta.
— „Benchlife“
Tai nereiškia, kad „Zen 6“ architektūra bus „pririšta“ prie 2027 m. pasirodymo visose segmentuose. AMD gali pirmiausia pristatyti „Zen 6“ vienoje produktų serijoje, o vėliau įtraukti jį į kitas, ypač jei platformos patvirtinimas, pakuotė ar produkto pozicionavimas pakeis tvarką. „Benchlife“ teiginys konkrečiai susijęs su „Olympic Ridge“ pasirodymo laiku staliniams kompiuteriams.
Oficialiai AMD viešai susiejo „Zen 6“ su savo naujos kartos EPYC „Venice“ programa ir 2025 m. balandžio mėn. spaudos pranešime teigė, kad „viskas vyksta pagal planą, kad produktas būtų išleistas kitais metais“, o tai rodo, kad šis serverių produktas bus išleistas 2026 m. Atskirai, remiantis AMD finansų analitikų dienos medžiaga, „Zen 6“ aprašomas kaip 2026 m. AMD planuose numatytas produktas, tačiau AMD nėra paskelbusi konkrečios „Zen 6“ procesorių staliniams kompiuteriams išleidimo datos.
