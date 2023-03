„Epic Games“ turės sumokėti 245 mln. USD baudą, dėl netinkamų praktikų „Fortnite“ žaidime

Federalinė prekybos komisija (FTC) baigė rengti įsakymą prieš „Epic Games“ dėl „Fortnite“ nepageidaujamų pirkimų bylos. FTC teigė, kad „Epic“ taikė įvairias taktikas, siekdama paskatinti neplanuotus virtualios valiutos pirkimus, skirtus tokioms privilegijoms, kaip apranga ir šokių judesiai žaidime; dėl šios taktikos vartotojai galiausiai neteisėtai sumokėjo milijonus dolerių. Pagal dabar galiojančią nutartį bendrovė turi sumokėti 245 mln. dolerių baudą. Šie pinigai bus skirti žaidėjams, nukentėjusiems nuo tokios praktikos.

Be to, įsakymu „Epic“ bus uždrausta imti mokesčius iš savo klientų naudojant neskaidrius modelius arba kitaip imti mokesčius iš klientų negavus jų sutikimo. Be to, „Fortnite“ taip pat nebegalės blokuoti naudotojų prieigos prie savo paskyrų, jei jie ginčytų neleistinus mokesčius. FTC išsiaiškino, kad taip „Epic Games“ praėjusiais metais pažeidė COPPA įstatymus.

Komisija balsavo visiškai vienbalsiai – 4:0 už tai, kad būtų patvirtintas skundas ir įsakymas prieš „Epic Games“. Padėties nepagerino kai kurie teismo dokumentuose pateikti faktai, pavyzdžiui, tai, kad „Epic“ darbuotojai dar 2017 m. išreiškė susirūpinimą dėl žaidime naudojamų neskaidrių modelių, o vadovybė juos ignoravo.