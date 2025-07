„Intel“ planuoja sugrąžinti „Hyper-Threading“ technologiją

„Intel“ generalinis direktorius Lip Bu Tan išsiuntė darbuotojams vidinį memorandumą, kuris vėliau buvo paviešintas, kuriame išsamiai išdėstė savo planą „žengti teisinga kryptimi“. Nors didžioji dalis šio plano buvo susijusi su dirbtiniu intelektu, lustų gamybps verslu ir darbo vietų mažinimu (15 % visų darbuotojų ir 50 % vadovaujančių pareigūnų), viena iš svarbesnių naujienų kompiuterių entuziastų bendruomenei yra tai, kad „Intel“ ateityje vėl įdiegs „Hyper-Threading“ technologiją savo procesoriuose.

Nėra aišku, ar HTT, dar žinoma kaip „Hyper-Threading Technology“, grąžinimas bus taikomas tik duomenų centrams, nes apie tai buvo kalbama tik aptariant šį segmentą, tačiau apskritai staliniai kompiuteriai ir duomenų centrai nėra labai skirtingi architektūros požiūriu, todėl logiška manyti, kad jei HTT grįš į „Intel“ duomenų centrų procesorius, ji greičiausiai grįš ir į stalinius kompiuterius. „Intel“ pirmą kartą pradėjo atsisakyti „Hyper-Threading“ technologijos maždaug 12-osios kartos procesoriuose, maždaug tuo pačiu metu, kai įmonė perėjo prie asimetrinių procesorių dizainų, pirmiausia įjungdama HTT tik našumo branduoliuose, o vėliau visiškai atsisakydama „Hyper-Threading“ technologijos 15-osios kartos procesoriuose. Jau aišku, kad HTT nebus grąžinta „Nova Lake“ ar sekančios kartos procesoriuose, tad jei HTT ir grįš tai įvyks tik po kelių architektūrų.

Revitalize the Intel x86 Ecosystem

We will focus on growing share in our core client and server segments. To that end, I am working closely with our product and engineering teams to strengthen our roadmap.

In client, Panther Lake is our top priority as it will reinforce our strength in notebooks across consumer and enterprise. We also must drive continued progress on Nova Lake to close gaps in the high-end desktop space.

In data center, we are focused on regaining share as we ramp Granite Rapids while also improving our capabilities for hyperscale workloads. To support this, we are reintroducing simultaneous multi-threading (SMT). Moving away from SMT put us at a competitive disadvantage. Bringing it back will help us close performance gaps. We are also making good progress in our search for a permanent leader of our data center business, and I plan to share more on that this quarter.

Across client and data center, I’ve directed our teams to define next-generation product families with clean and simple architectures, better cost structures and simplified SKU stacks. In addition, I have instituted a policy where every major chip design is reviewed and approved by me before tape-out. This discipline will improve our execution and reduce development costs.