„Intel“ praneša 2025 metų II ketvirčio finansinius rezultatus

„Intel“ paskelbė kaip bendrovei sekėsi antrame šių metų ketvirtyje ir tai dar viena bloga atkarpa. Per tris mėnesius „Intel“ gavo 12,9 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra tiek pat kaip prieš metus. Jau pernai „Intel“ antrame ketvirtyje patyrė 1,6 mlrd. JAV dolerių nuostolių, o šiemet per tą patį laikotarpį nuostoliai išaugo iki 2,9 mlrd. JAV dolerių. Tai įvyko dėl to, nes 7,9 % sumažėjo pelningumas. Kitaip sakant, „Intel“ savo produkciją pardavinėjo pigiau nei pernai.

Žvelgiant į atskirų padalinių duomenis matome, kad klientų grupė sugeneravo 7,9 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 3 % mažiau nei pernai. Duomenų centrai sugeneravo 3,9 mlrd. JAV dolerių, 4 % augimas.

Pilną „Intel“ finansinę ataskaitą rasite čia.