„Logitech G“ pristato PRO X 60 žaidimų klaviatūrą su „Keycontrol“ technologija – kompaktiška ir sukurta laimėti

„Logitech G“, „Logitech“ prekių ženklas ir pirmaujanti žaidimų technologijų ir įrangos inovatorė, paskelbė apie „Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED“ žaidimų klaviatūrą – kompaktišką, profesionalaus lygio klaviatūrą, kuri išlaiko viso dydžio klaviatūros funkcijų rinkinį ir programavimo galimybes, tačiau atveria erdvę besikeičiantiems profesionalių žaidėjų poreikiams.

„Kurdami PRO X 60 klaviatūrą siekėme, kad į kompaktišką, 60 % formato klaviatūrą būtų sudėta dar daugiau funkcijų nei į įprastą pilno dydžio klaviatūrą, – teigė Brentas Barry, „Logitech G“ elektroninio sporto ir PRO serijos vadovas, – tai ne tik dydžio mažinimas, bet ir siekis užtikrinti, kad naudotojai, pasirinkdami mažesnio formato klaviatūrą, nesumažintų našumo ar pritaikymo galimybių.“

Šiam tikslui pasiekti buvo sukurta KEYCONTROL – GHUB patogi naudotojui priemonė, kuri išplečia klaviatūros funkcionalumą ir suteikia daugiau galimybių nei standartinė viso dydžio klaviatūra. KEYCONTROL suteikia naudotojams galimybę kiekvienam klavišui priskirti iki 15 funkcijų, taip gerokai padidinant pritaikymo galimybes. Tai reiškia ne tik tai, kad po ranka galima turėti daugiau komandų; tai reiškia, kad naudotojai gali pritaikyti klaviatūrą savo unikaliam stiliui, pritaikydami PRO X 60 bet kokiam scenarijui.

Kyrylo (slapyvardis – ANGE1) Karasjovas, kuris NAVI žaidžia Valorantą, įsitikino, kad PRO X 60 pakeitė jo žaidimą būdą. „KEYCONTROL PRO X 60 visiškai pakeitė mano žaidimą“, – sakė Karasjovas. „Su „G-Shift“ turiu priėjimą prie visų svarbiausių man reikalingų klavišų, todėl galiu padaryti dar daugiau nei anksčiau – ir tai nuostabu.“

Nauja profesionalių žaidėjų karta skatina kurti naujas strategijas ir naujoves konkurencinių žaidimų srityje, pavyzdžiui – 60 proc. klaviatūros atsiradimas. Augantys profesionalių žaidėjų reikalavimai supaprastintiems žaidimų periferiniams įrenginiams paskatino šį kompaktiškų, tačiau didelio našumo klaviatūrų segmento atsiradimą. Minimalistinė klaviatūros konstrukcija ne tik palengvina žaidimo sąranką, bet ir atlaisvina daug vietos tiksliam pelės valdymui, taip patenkindama besikeičiančius konkurencinių žaidimų poreikius. Įdiegus KEYCONTROL, profesionaliems žaidėjams nebereikia ieškoti kompromiso tarp funkcionalumo ir mažo stalo ploto, o iš tikrųjų jie turi dar daugiau lankstumo.

„Turime ilgametės patirties projektuojant ir kuriant klaviatūras bei jungiklius profesionaliems žaidėjams ir kartu kuriant su jais“, – pridūrė Barry. „Bendradarbiaudami su žaidėjais gavome daug svarbių įžvalgų, kurios buvo labai naudingos kuriant PRO X 60 ir aiškiai parodė KEYCONTROL poreikį. Šis naujas įrenginys turi viską, ko gali norėti profesionalūs žaidėjai – kompaktišką, nešiojamą formą ir pažangias naujas technologijas, kurios sukurtos taip, kad suteiktų įrangą ir našumą, reikalingus pergalėms.“

Apie PRO X 60

PRO X 60 pasižymi patikimu „Logitech G“ LIGHTSPEED belaidžio ryšio technologijos veikimu ir patikimumu, be to, turi „Bluetooth“ jungtį; dvigubus PBT klavišų gaubtelius, per kuriuos šviečia LIGHTSYNC RGB apšvietimas; žaidimo režimo jungiklį, garsumo valdiklį ir kitus medijos valdiklius; komplektuojama su pusiau kietu dėklu, kad būtų patogu nešiotis.

Phillip (slapyvardis – ImperialHal) Dosen, kuris žaidžia „Apex Legends“ už TSM, taip pat teigė, kad klaviatūra keičia žaidimą, sakydamas: „LIGHTSPEED ir KEYCONTROL suteikia PRO X 60 pranašumą prieš kitas 60 % klaviatūras.“

„Pro X 60“ komplektuojamas su „GX Optical jungikliais, kurie gali būti tiek jautrūs lietimui, tiek linijinės konfigūracijos, todėl greičiau įjungiami nei standartiniai mechaniniai jungikliai, kad žaidimas vyktų greičiau. Kitaip nei mechaniniai jungikliai, „GX Optical“ šviesos greičiu, tiesiog akimirksniu perduoda komandą ir taip nurungia atsiliekančius mechaninius jungiklius. Tiksliai ir greitai signalas perduodamas tą pačią akimirką, kai paspaudžiate mygtuką.

Apie KEYCONTROL

Dabar naudodami G HUB pertvarkymo priskyrimo įrankį galima visiškai pritaikyti prijungtą klaviatūrą su KEYCONTROL. Priskirkite makrokomandas, garso ir apšvietimo efektus ir dar daugiau, kad sukurtumėte unikalią patirtį. Žaidėjai gali padidinti efektyvumą pertvarkydami dažniausiai naudojamas komandas, esančias vieno mygtuko paspaudimu, pvz.:

Permontuokite klavišus – be vargo permontuokite klavišus, kad klaviatūros išdėstymas atitiktų jūsų poreikius. Išlaisvinkite efektyvumą, pertvarkydami dažniausiai naudojamas komandas.

– be vargo permontuokite klavišus, kad klaviatūros išdėstymas atitiktų jūsų poreikius. Išlaisvinkite efektyvumą, pertvarkydami dažniausiai naudojamas komandas. Priskyrimai – lengvai priskirkite iki 5 funkcijų vienam klavišui, naudodami sklandų pertvarkymą. Priskirkite klaviatūrai įvykius ir viso darbalaukio valdymą.

– lengvai priskirkite iki 5 funkcijų vienam klavišui, naudodami sklandų pertvarkymą. Priskirkite klaviatūrai įvykius ir viso darbalaukio valdymą. Modifikatoriai ir įvykiai – naudokite modifikatorius ir įvykių tipus, kad sklandžiai sukurtumėte sudėtingus sparčiuosius klavišus ir komandas, pritaikytas jūsų darbo eigai.

– naudokite modifikatorius ir įvykių tipus, kad sklandžiai sukurtumėte sudėtingus sparčiuosius klavišus ir komandas, pritaikytas jūsų darbo eigai. Sluoksniai – pasinaudokite sluoksnių, įskaitant „Base“, FN ir „G-Shift“ sluoksnius, galimybėmis ir išplėskite pagrindines funkcijas. Naudojant sluoksnius galima pertvarkyti iki 15 funkcijų klavišą.

– pasinaudokite sluoksnių, įskaitant „Base“, FN ir „G-Shift“ sluoksnius, galimybėmis ir išplėskite pagrindines funkcijas. Naudojant sluoksnius galima pertvarkyti iki 15 funkcijų klavišą. Valdiklių perjungimas – lengvai įjunkite arba išjunkite KEYCONTROL, kad galėtumėte lengvai perjungti asmeninius nustatymus ir numatytuosius nustatymus.

– lengvai įjunkite arba išjunkite KEYCONTROL, kad galėtumėte lengvai perjungti asmeninius nustatymus ir numatytuosius nustatymus. Bendruomenė – prisijunkite prie mūsų bendruomenės kūrybiškumo centro! Bendraukite su kitais entuziastais, dalinkitės klaviatūros pritaikymo šedevrais ir atraskite.

Kainodara ir galimybė įsigyti

PRO X 60 LIGHTSPEED belaidę žaidimų klaviatūrą PRO X 60 LIGHTSPEED galima įsigyti juodos, baltos ir rožinės spalvų. Ją jau galima įsigyti LogitechG.com svetainėje, JAV, Kanadoje ir kai kuriose pasaulio šalyse už mažmeninę 199 eurų kainą.