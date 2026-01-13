„Meta“ uždarė daugiau nei 500 000 paskyrų dėl naujo Australijos įstatymo
Australijos draudimas naudotis socialine žiniasklaida jaunesniems nei 16 metų asmenims įsigaliojo gruodžio 10 d. Jis reikalauja, kad „Facebook“, „Instagram“, „Kick“, „Reddit“, „Snapchat“, „Threads“, „TikTok“, „Twitch“, „Twitter“ ir „YouTube“ patikrintų Australijos naudotojų amžių ir uždarytų tų, kurie yra jaunesni nei 16 metų, paskyras. Platformos, kurios nesilaiko šio reikalavimo, gali būti baudžiamos iki 49,5 mln. Australijos dolerių (33 mln. JAV dolerių) bauda.
Dabar, praėjus mėnesiui po draudimo įsigaliojimo, „Meta“ paskelbė ilgą „Medium“ įrašą, kuriame paaiškina, kaip pradėjo laikytis naujojo įstatymo. Socialinių tinklų gigantas teigia, kad uždarė beveik 550 000 paskyrų, kurios, jo manymu, priklausė jaunesniems nei 16 metų asmenims. Nenuostabu, kad dauguma šių paskyrų buvo „Instagram“ paskyros. Populiariausioje „Meta“ platformoje tarp jaunesnių naudotojų buvo pašalinta 330 693 paskyros. Po to sekė „Facebook“ (173 497) ir „Threads“ (39 916).
Australijos įstatyme nurodytos platformos naudoja keletą metodų, kad nustatytų naudotojų amžių. Veido skenavimas yra viena iš labiausiai paplitusių sistemų, tačiau jos tikslumas gali labai skirtis. Kai kuriais ekstremaliais atvejais tėvai pranešė, kad vos 11 metų vaikai buvo įvertinti kaip 18 ar net vyresni nei 30 metų.
Paaugliai taip pat apeina skenavimą, daro neįprastas veido išraiškas, naudoja makiažą arba VPN. Žinoma, kad tie, kurie praeina patikrinimą, naudoja savo veidus, kad padėtų draugams ir šeimos nariams išvengti draudimo.
Šie nenuoseklūs amžiaus patikrinimo metodai yra viena iš „Meta“ iškeltų problemų dėl draudimo ir priežasčių, kodėl vyriausybė turėtų jį panaikinti. Bendrovė taip pat teigia, kad tai izoliuoja pažeidžiamus paauglius nuo interneto bendruomenių paramos, verčia juos naudotis mažiau reguliuojamomis interneto dalimis ir atkreipia dėmesį į daugelio paauglių ir tėvų nesidomėjimą atitiktimi reikalavimams.
Vienas iš „Meta“ pasiūlymų yra tai, kad vietoj visiško draudimo Australijos vyriausybė turėtų skatinti pramonę kelti standartus, kad būtų užtikrinta saugi, privatumą sauganti ir amžiui tinkama internetinė patirtis. Tačiau, atsižvelgiant į praeitį, „Meta“ vargu ar yra patikimiausia institucija vaikų apsaugos internete srityje.
Naujausi komentarai