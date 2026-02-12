„Nova Lake-S“ bLLC lustas su papildoma spartinančiąją atmintimi 36 % didesnis už įprastą lustą
HXL dalijasi kai kuriais duomenimis apie naujos kartos „Intel“ stalinių kompiuterių lustą, kurio kodinis pavadinimas „Nova Lake-S“. Pastarosiomis dienomis pasklido daug gandų ir nutekėjo informacija, greičiausiai dėl to, kad „Intel“ pradėjo dalytis daugiau informacijos su partneriais.
„Core Ultra 400“ serija pirmą kartą galėtų tiesiogiai konkuruoti su AMD „3D V-Cache“ serija. Jau seniai sklido gandai, kad „Intel“ kuria alternatyvą, dažniausiai vadinamą bLLC (Big Last Level Cache). Skirtingai nuo AMD sluoksniuoto metodo, ši talpykla, kaip pranešama, būtų integruota į pačią skaičiavimo plytelę, o ne dedama ant jos. Tai padidintų lusto dydį. HXL dabar teigia turintis informacijos apie tai, kaip tai paveiktų 8P + 16E konfigūraciją.
Pagal šį pranešimą, standartinis lustas be bLLC yra mažiausiai 110 mm², o bLLC versija padidėja iki 150 mm², tai yra 36 % padidėjimas. Taip pat verta paminėti, kad tai nėra vienintelė aptariama konfigūracija. „Intel“ taip pat, kaip pranešama, tiria dvigubo skaičiavimo plytelės dizainą, kuris galėtų padidinti bendrą branduolių skaičių iki 52, įskaitant LP branduolius iš kitų plytelių.
