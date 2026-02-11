„Counterpoint“: 2025 m. vienas iš keturių aktyvių telefonų buvo „iPhone“
„Apple“ dominavo išmaniųjų telefonų pardavimuose 2025 m. ir, remiantis naujuoju pranešimu, nenuostabu, kad ji turėjo didžiausią įdiegtų įrenginių skaičių iš visų išmaniųjų telefonų prekių ženklų pasaulyje. Šis rodiklis atsižvelgia į vienetų, kuriuos šiuo metu naudoja klientai, skaičių, taip pat į tokius veiksnius kaip naudotojų išlaikymas, ekosistemos lojalumas ir įrenginių ilgaamžiškumas. Remiantis „Counterpoint Research“ išmaniųjų telefonų įdiegtų įrenginių skaičiaus stebėjimo duomenimis, vienas iš keturių aktyvių išmaniųjų telefonų, naudotų 2025 m., buvo „iPhone“.
„Apple“ ir „Samsung“ yra vieninteliai du prekės ženklai, priklausantys „milijardų aktyvių įrenginių klubui“ – 2025 m. šie du prekės ženklai sudarė 44 % pasaulinės aktyvių įrenginių bazės. Abu prekės ženklai yra giriamai vertinami už stiprią ekosistemą ir ilgalaikį naudotojų lojalumą.
„Xiaomi“ buvo trečias pagal aktyvių išmaniųjų telefonų naudotojų skaičių prekės ženklas, po jo sekė „Oppo“ ir „vivo“. Šie trys prekės ženklai siūlo įvairius išmaniuosius telefonus visose kainų segmentuose ir taip pat daug dėmesio skiria savo ekosistemų kūrimui.
