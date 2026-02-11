„G-Skill“ atsidūrė teisme dėl pateikiamų atminties greičių, sutiko sumokėti 2,4 mln. USD
„G.Skill“ sutiko išspręsti kolektyvinį ieškiną dėl teiginių, kad ji klaidingai reklamavo savo atminties produktų greitį. Pagal susitarimą bendrovė sumokės iki 2,4 mln. JAV dolerių klientams, kurie 2018 m. sausio 31 d. – 2026 m. sausio 7 d. laikotarpiu JAV įsigijo atitinkamus DRAM produktus.
Ieškovai teigė, kad „G.Skill“ pažeidė federalinius vartotojų apsaugos įstatymus, klaidingai reklamuodama savo DDR4 stalinių kompiuterių atminties modulių, kurių greitis viršija 2133 MHz, ir DDR5 DIMM modulių, kurių greitis viršija 4800 MHz, greitį. Ieškinyje teigiama, kad klaidinantis ženklinimas leido klientams manyti, kad reklamuojamas greitis gali būti pasiektas be jokio spartinimo ar BIOS nustatymų.
Grupės nariai teigia, kad bendrovė turėjo aiškiai nurodyti, kad norint naudoti atminties modulius reklamuojamu greičiu, reikalingos aukščiausios klasės pagrindinės plokštės ir techninės žinios. Jie taip pat pažymi, kad įprasti naudotojai nematytų jokios naudos iš brangesnių produktų, jei jie nenorėtų ar negalėtų patobulinti savo sistemų, kad pasiektų visą modulių pajėgumą.
Norėdami gauti kompensaciją, klientai turi būti įsigiję „G.Skill“ DDR4 stalinių kompiuterių atmintį, kurios nominali greitis yra didesnis nei 2133 MHz, arba DDR5 RAM, kurios nominalus greitis yra didesnis nei 4800 MHz. Susitarimas apima tik stalinių kompiuterių atmintį, o teisę į kompensaciją turi tik asmenys, kurie pirkimo metu buvo legalūs JAV gyventojai.
Grupės nariai gali reikalauti kompensacijos už ne daugiau kaip penkis produktus be pirkimo įrodymo. Reikalavimams dėl papildomų produktų, viršijančių penkis, reikės pateikti pirkimo įrodymą. Atitinkami grupės nariai gaus proporcingą dalį iš 2,4 mln. JAV dolerių susitarimo fondo, likusią po advokatų honorarų ir administravimo išlaidų apmokėjimo.
Norėdami pateikti prašymą, grupės nariai gali užpildyti internetinę formą arba atsisiųsti PDF versiją ir išsiųsti ją susitarimo administratoriui adresu, nurodytu formoje. Išmokėjimo galimybės apima virtualias išankstinio mokėjimo korteles, „PayPal“, „Venmo“, „Zelle“ ir fizinius čekius. Prašymų pateikimo terminas yra 2026 m. balandžio 7 d., o galutinis patvirtinimo posėdis numatytas 2026 m. birželio 5 d.
„G.Skill“ neigė pažeidusi kokius nors įstatymus, bet sutiko atnaujinti savo pakuotės ir rinkodaros kalbą, kad būtų aiškiau nurodyta, jog reklamuojami greičiai gali būti pasiekti tik rankiniu būdu. Dabar bendrovė nurodys didžiausius greičius kaip „iki“ ir įtrauks aiškų įspėjimą, kad reikalingas spartinimas ir BIOS nustatymų keitimas.
Retardams reikia nurodymų, kad pačių ramų nesuvalgytų, nes dar vienas ieškinys bus.
Man tai pirma mintis, kad jeigu nenurodyta, kad reikia įdėti į motininę plokštę tai irgi teismas.
Cia kaip suprantu ijungus XMP profili greiciai nepasikeicia, o juos reikia ranka suvesti? T.y. ramai palaiko nurodytas specifikacijas, bet jei cpu ar mb nepaveza, tai ir tu greiciu negauni?