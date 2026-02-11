„Core Ultra 400K“ 52 branduolių procesorių maksimali energijos suvartojimo riba bus 700 W
Du informacijos nutekintojai paskelbė naujas technines pastabas apie būsimą „Intel“ „Core Ultra 400“ stalinių kompiuterių įrangos seriją („Nova Lake-S“). Pagrindinis skaičius pateiktas kopite7kimi, kuris teigia, kad „visiškai apkrautų NVL-K energijos suvartojimas viršija 700 vatų“. Įraše nenurodoma darbo krūvis ar bandymo sąlygos, išskyrus „visiškai apkrautų“, o „Intel“ nepatvirtino jokių „Nova Lake-S“ energijos suvartojimo tikslų.
Manoma, kad tai yra PL4 lygis, taip pat žinomas kaip 4 galios lygis, didžiausias „Intel“ procesorių galios reitingas. Norint suprasti, kas yra PL4, reikėtų žiūrėti į „Raptor Lake-S“, kurio PL4 buvo iki 314 W. Todėl tariamas „Nova Lake K“ serijos skaičius būtų daugiau nei dvigubai didesnis. „Core Ultra 9 285K“ atveju šis skaičius, kaip pranešama, yra 490 W „Extreme“ profilyje. Tad šis lygis nenurodo realaus energijos suvartojimo lygio. 700 W PL4 skaičius yra skirtas būtent dvigubų plytelių konfigūracijai. Šis procesorius turi 16 P-branduolių, 32 E-branduolių ir 4 LPE branduolių.
Jaykihn pasidalijo preliminariais NVL-S šiluminių savybių ir stebėjimo duomenimis. Jis teigia, kad TJMax negali būti kompensuojamas, šiluminis droseliavimas negali būti išjungtas, o lustinis jutiklis gali pranešti nuo -64 °C iki 100 °C (TJMax), kai įjungta neigiama temperatūros ataskaita.
Jaykihn taip pat pakomentavo valdymą ir konfigūraciją. Atsakydamas į klausimą apie BCLK spartinimą, jis sako, kad LP E branduoliai nėra paveikiami BCLK ar ECLK. Įdomu tai, kad jis taip pat sako, jog procesorius gali paleisti tik LP E branduolius arba LP E branduolius ir E branduolius, kai P branduoliai yra išjungti, ir kad visą skaičiavimo lustą galima išjungti. Jis priduria, kad išjungimas yra pagal klasterį, nes dabar tiek P-branduoliai, tiek E-branduoliai yra sugrupuoti.
„Intel“ patvirtino, kad „Nova Lake“ bus išleisti iki šių metų pabaigos, bet nenurodė, ar tai bus mobilieji ar staliniai procesoriai.
