„Medusa Halo“ procesoriai turėtų palaikyti LPDDR6 atmintį
AMD naujos kartos „Halo“ serija, žinoma kaip „Medusa Halo“, turėtų palaikyti LPDDR6, teigia žinomas aparatinės įrangos nutekintojas Gray/Olrak29. Tai nereiškia, kad ji nepalaikys kitų atminties standartų, tačiau LPDDR6 turėtų padidinti pralaidumą, jei AMD išlaikys tą pačią atminties magistralę.
Tikimasi, kad LPDDR6 padidins didžiausią perdavimo greitį, palyginti su LPDDR5X, tikriausiai nuo 10,6 Gbps iki 14,4 Gbps, ir gali pereiti prie x12 I/O pločio. Naudojant tą pačią 256 bitų atminties magistralę, kuri dažnai siejama su „Strix Halo“, LPDDR6-14 400 sudarytų apie 460,8 GB/s teorinio pralaidumo, kuris yra apie 80 % didesnis nei „Strix Halo“. Iš pradžių „Medusa Halo“ gali naudoti lėtesnę LP6 atminties versiją.
„Strix Halo“ jau palaiko 256 bitų LPDDR5X-8000 atminties sąsają, kuri prilygsta 256 GB/s pralaidumui. Gandai apie „Gorgon Halo“ atnaujinimą toje pačioje lentelėje nurodo LPDDR5X-8533, kuris 256 bitų magistralėje sudaro apie 273,1 GB/s.
„Medusa Halo“ dabar, kaip sakoma, turės „Zen 6“ CPU branduolius ir RDNA 5 grafiką, o „Gorgon Halo“ ir „Strix Halo“ bus pagrįsti „Zen 5“ su RDNA 3.5 grafika.
