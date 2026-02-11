RTX 5060 Ti 16 GB kainos artėja prie RTX 5070 lygio
Sausio mėnesį vaizdo plokščių kainos kelias savaites kilo, po to stabilizavosi ir net šiek tiek nukrito daugumos „ComputerBase“ stebimų „GeForce RTX 50“ modelių atveju. RTX 5060 Ti 16 GB modelis nesekė šia tendencija, nes kaina ir toliau kyla.
Remiantis „ComputerBase“ ir jos RTX 50 sandorių botu, naujų RTX 5060 Ti 16 GB įrašų vidutinės kainos pastaruoju metu kasdien pakildavo iki šiek tiek daugiau nei 700 eurų. Tai reiškia, kad ji artėja prie RTX 5070 12 GB, kur pastaraisiais mėnesiais šių dviejų plokščių kainų skirtumas paprastai buvo apie 100 eurų.
Mažiausios šių vaizdo plokščių kainos vis dar rodo didesnį skirtumą. „ComputerBase“ sekimo sistema nurodo, kad RTX 5060 Ti 16 GB kaina yra maždaug 550 eurų, o RTX 5070 12 GB – maždaug 650 eurų, tačiau įspėja, kad pigiausi produktai paprastai greitai išparduodami.
„ComputerBas“e teigia, kad kainų pokyčiai dar aiškiai nerodo tiekimo sumažėjimo, remiantis mažmenininkų turimomis atsargomis, ir apibūdina RTX 5060 Ti 16 GB kaip plačiai turimą prekę.
Kaip prisimename, NVIDIA įdiegė naują prioritetų nustatymo schemą. Bendrovė paneigė teiginius, kad tam tikri modeliai nebegaminami, tačiau nepriklausomai nuo to, ar tai tiesa ir kokiu mastu, realybė yra ta, kad beveik visos RTX 50 vaizdo plokštės dabar yra brangesnės nei anksčiau.
Naujausi komentarai