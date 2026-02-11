NVIDIA „GTC 2026“ renginys suplanuotas kovo 16 d.
NVIDIA paskelbė „GTC 2026“ pagrindinio pranešimo tvarkaraštį. Pagrindinis pranešimas numatytas pirmadienį, kovo 16 d., nuo 11 iki 13 val. PDT. Kompanija teigia, kad pagrindinis pranešimas bus skaitomas gyvai SAP centre San Jose. Taip pat nurodoma, kad tą pačią dieną nuo 8 iki 11 val. PDT vyks atskiras renginys „GTC Live 2026 Keynote Pregame“.
NVIDIA „GTC 2026“ puslapyje taip pat nurodytos platesnės renginio datos – kovo 16–19 d., o seminarai numatyti kovo 15 d. NVIDIA pagrindinio pranešimo puslapyje pateikia kalendoriaus papildymo parinktis tiesioginei transliacijai.
Praėjusių metų GTC pagrindiniame pranešime Jensen Huang pasinaudojo renginiu, kad pristatytų duomenų centro platformos planą. NVIDIA aptarė „Blackwell“ gamybą ir pasakė, kad „Blackwell Ultra“ sistemos planuojamos 2025 m. antroje pusėje, po to 2026 m. – „Vera Rubin“ platforma, o 2027 m. – „Rubin Ultra“.
2025 m. taip pat buvo akcentuota robotika ir modeliavimas. NVIDIA paskelbė apie humanoidinio roboto „Isaac GR00T N1“ pagrindinį modelį ir aprašė susijusius modeliavimo įrankius, įskaitant „Newton“ fizikos variklį, sukurtą bendradarbiaujant su „Google DeepMind“ ir „Disney Research“. NVIDIA taip pat aptarė automobilių pramonės iniciatyvas, pvz., „Halos“ saugos sistemą ir bendradarbiavimą su „General Motors“.
GTC yra pagrindinė NVIDIA paroda, kurioje daugiausia dėmesio skiriama duomenų centrams, dirbtiniam intelektui ir robotikai, todėl nereikėtų tikėtis didelių naujienų vartotojams.
