Elektromobilių baterijos kenčia nuo greitojo įkrovimo, daug greičiau praranda talpą
Praėjus dešimčiai metų nuo elektromobilumo eros pradžios, vairuotojus ir inžinierius vis dar skiria vienas klausimas: kiek greitasis įkrovimas iš tiesų kenkia baterijai? Nauja įmonės „Geotab“ atlikta didelio masto analizė pateikia vieną iš aiškiausių atsakymų, parodydama, kad EV baterijų paketai sensta žymiai greičiau, kai didelio galingumo įkrovimas tampa įprastas dalykas.
Įmonė išanalizavo daugiau nei 22 700 transporto priemonių, priklausančių 21 modeliui, duomenis ir nustatė įspūdingą tendenciją: baterijos, kurios dažnai įkraunamos daugiau nei 100 kilovatų galingumu, susidėvi maždaug dvigubai greičiau nei tos, kurios įkraunamos mažesnio galingumo įkrovikliais, pvz., 2 lygio įkrovikliais.
Nors tipinis EV per metus praranda apie 2,3 proc. talpos, transporto priemonės, kurios dažnai naudojasi itin greitu DC įkrovimu, per metus susidėvi iki 2,5 proc. Tie patys modeliai, kai greitai įkraunami retai, susidėvi maždaug 1,5 proc. per metus. Ribinė vertė pasiekiama, kai daugiau nei 12 proc. visų įkrovimų atliekama didelės galios stotyse.
100 kW skaičius yra reikšmingas, nes jis žymi tašką, kuriame įkrovimas nustoja būti tik „greitas“ ir tampa elektrochemiškai agresyvus. Elektronų įvedimas į elementus tokiu greičiu pagreitina tai, ką baterijų mokslininkai vadina ličio dengimu, t. y. metalinio ličio kaupimąsi anode vietoj tinkamos jonų difuzijos per elektrodą.
Šis procesas sumažina galimų įkrovos nešiklių skaičių, laikui bėgant efektyviai sumažindamas baterijos naudingą talpą. Šis reiškinys daro įtaką abiem pagrindinėms ličio jonų chemijos rūšims – ličio geležies fosfatui (LFP) ir nikelio mangano kobaltui (NMC) – tačiau tyrimas parodė, kad LFP baterijos žymiai geriau išlaiko itin greito įkrovimo apkrovą.
Analizė taip pat pabrėžia, kad klimatas vaidina reikšmingą vaidmenį. Regionuose, kur vidutinė temperatūra viršija 25 laipsnius Celsijaus, degradacija padidėja maždaug 0,4 proc. per metus. Kita vertus, bandymas greitai įkrauti žemiau nulio temperatūros gali sukelti nuolatinę struktūrinę žalą, todėl išankstinės būklės palaikymo sistemos – dabar standartinės daugumoje EV – yra labai svarbios ilgalaikės baterijos būklės palaikymui.
Įdomu tai, kad „Geotab“ ilgalaikio tyrimo duomenys rodo, kad po pradinio kritimo dauguma EV baterijų stabilizuojasi ties maždaug 1,4 proc. metiniu degradacijos lygiu, o tai rodo, kad ankstyvas nusidėvėjimas išsilygina po pirmųjų kelerių metų.
Baterijų valdymo sistemos, atrodo, atlieka savo darbą, išlaikydamos įkrovos lygį, terminį profilį ir baterijos balansą saugiose ribose. Tačiau vairuotojai vis dar daro įtaką šioms kreivėms. Tyrimas parodė, kad baterijos, kurios didžiąją laiko dalį praleidžia esant mažesnei nei 20 proc. arba didesnei nei 80 proc. įkrovos būsenai, pastebimai greičiau nusidėvi, o tai yra dar viena priežastis, kodėl, jei įmanoma, reikėtų laikytis vidutinių ribų.
Transporto priemonės tipas taip pat turi įtakos. Daugiafunkcinės transporto priemonės ir pristatymo furgonai, kurie dažnai veikia esant dideliam apkrovimui ir agresyvesniems darbo ciklams, vidutiniškai praranda 2,7 proc. metinės talpos, palyginti su 2 proc. lengvųjų keleivinių automobilių. Tačiau visose kategorijose išvada yra paprasta: kuo greičiau ir karščiau įkraunate, tuo daugiau talpos prarandate laikui bėgant.
Kiek mačiau žmonės stipriai skundėsi, kad kai pašalo iki -20 kai kurie elektromobiliai iš vis nesikrovė, kiti tik po kurio laiko tik priėmė krovimą, bet žymiai lėtesnį nei įprastai. Kur normaliai baterijas turi pašildomas automobiliai gerai krovėsi, tad reikia žiūrėt ką perki. Dar vienas dalykas apie kurį mažai kalba visi, kad kraunant elektromobilį dideli nuostoliai, ypač žiemą, kai iki 30 % elektros tiesiog gali dingti dėl nuostolių.
Ko gero tai priklauso nuo modelio ir metų, modernūs EV turi labai gerai izoliuotas baterijas ir -20°C ten mažai reiškia.
Pirma yra baterijos chemija, pigiu kinisku auto iskaitant ir tesla bei fordus, eina LFP baterijos, jos ziemos bijo kaip velnio. NMC brangiosios baterijos ziemos nebijo, cia naudoja fiolsvagenas ir pakalikai. Jokiu bateriju termo izoleciju isvis neegzistuoja ir nespangit pezalu. Toliau, silumos siurblys esminis dalykas, stalantis grupe naudoja R1234yf saldimo agneta ir ju efektivumas iki -10 jega, toliau teniukai…. Atsidarius kapota ant nakleikos galima paziuret dujes ir pagal tai nustatyt. Fiolsvagenas, id3 id4 ir tt, kas pasieme papildoma komplektacija efektyvu silumos siurbli turi r744 dujes, sitas silumos siurblys dyrba iki -20, dar kaska pabezdetu ant -23. Toliau teniukai. Dar yra softas su baterijos parosimu, mano cupra bornas vz su iq drive opcija ir top vagiacija, ja naudojant zino kada atvyksiu i krovima greita ir zino koks tai, nes pati navigacija sudaro keliones marsruta su krovimu, internetine masina mato stoteles ju uzimtuma ir ju gale, pagal tai baterija paruose max ikrovimui ir prie -20, varyt ant 160kw jaij tai ignitis on, jai ionity tai ir 185 kw.
Su ID4. 2020 metų (82 kwh), tai normaliai viskas, aišku pamaźėja atstumas, nuo 400 km vasara iki 250-300 km žiema , nes reikia šildyti saloną ir t.t. Dėl pakrovimo tai nežinau realiai.
Jei turi galimybę krautis prie namų, tai realiai greito krovimo bereikėtų tik vienu atveju – išvykus ilgesnei kelionei elektromobiliu į užsienį.
jaigu skubi, o taip tai gudruciai sumeta leto krovimo sale kaviniu, uzeigu. Ir dazniausiai jau po tu 400km, nori i tulika, kaska paest ir buna ismeigi i ta leta, kol pavalgai, jaij dar vaiku yra su tais kol susikrapstysi tai ir is leto jau pakrove.
Nelabai suprantu logikos kaip 0.2 proc tampa 2x
Per pirmus metus akumo talpa gali trauktis 2.3 proc, bet antrus jau ne. Is esmes per 8 metus kokius 8-10% gali tiketis, talpos sumazejimo, bet kuo toliau tuo maziau mazeja.
Nemetisiu linku, bet lengvai surasit Hyundai Ioniq 5 410,000 miles (660,000+ km) and still held 87% of its original capacity. ID.3 160,000-kilometre endurance test battery still has a net capacity of 91 per cent. Tai nereik cia pezet pezalu, ne seip net kinai po 8-10 metu batareikom garantijas duoda, ir 250 000 km.
Prie ko čia ev ir konservatnikai, aš gyvenime už pdf partiją nesu balsavęs. Čia primena, kai JAV Tesla pradėjo demokratai Nazi car vadinti ir terorizuoti, dėl musk pasisakymų.
Daug šitų nesąmonių ateina iš 1st gen EV, kur daug defektų buvo ir baterijos nebuvo šildomos. Dabar tiesiog normalios mašinos ypač jeigu turi kur krauti prie namų.
Utilizavimas sakai? Licio baterijoje, lycio nesumazeje net ir po 100 metu. Kaip ir rugstines baterijas surinkineja ir uz jas moka pinigus, ar katalizatorius supirkineja taip ir licio baterijos. Kaip ir senu vaizduskiu senus chipus supirkineja ir is ju sidabra istrauke. Taip ir is lycio bateriju, isardo isvinioja, nes ju sudetis grubei tarent du metaliukai andotas su katodu ir tarp ju poperiukas porous seperatorius, talpa mazeja ne del susinaudojimo, o del itrukimu atsiradusiu anode katode, juos perdirbi perlidai ir vel kaip nauja, kaip ir rukstinio akumo.
Deja, skolu neturiu, nes krizes laukiu. Bet vat mano darbas yra, viska automatizuoti, kad tu bedarbis butum.
Nu spėju čia su naujais testavo modeliais už tai toks kritkmas talpos. Pas mane 94% rodo po 6 metų ir 80k km. ID 4 rodo.