„Discord“ praneša apie globalią amžiaus patikros programą
„Discord“ bus naujausia socialinės žiniasklaidos platforma, reikalaujanti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento arba veido skenavimo, norint gauti prieigą prie turinio, kuris laikomas nesaugiu nepilnamečiams. Naujame tinklaraščio įraše „Discord“ paskelbė apie „pagal nutylėjimą paaugliams skirtus“ nustatymus, kurie įsigalios „2026 m. kovo pradžioje“. Nauji nustatymai visus esamas ir naujas „Discord“ paskyras perjungs į „paaugliams tinkamą patirtį“ režimą, kuris filtruos visą nepilnamečiams netinkamą turinį.
„Discord“ naudotojai, norintys pasiekti amžiaus ribojamą turinį, turės atlikti amžiaus patikrinimo procedūrą, kurios metu reikės įkelti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento skenuotą kopiją arba nuskaityti veidą, kad būtų patikrintas amžius. Ši politika jau taikoma Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje nuo 2025 m., tačiau šis žingsnis reiškia, kad pokyčiai bus įgyvendinti visame pasaulyje. Tai gali būti nebūtina visiems naudotojas, nes socialinės medijos platforma taip pat įgyvendins savo amžiaus nustatymo modelį, kuris analizuos naudotojų paskyras – žiūrės, kokius žaidimus žaidžia naudotojai, kiek laiko jie praleidžia „Discord“, ir kokiu laiku jie yra aktyvūs – siekdamas nustatyti, ar jie yra suaugę. „Discord“ teigia, kad naujoji sistema įgyvendinama siekiant „suteikti paaugliams stiprią apsaugą, tuo pačiu leidžiant patvirtintiems suaugusiems naudotis lankstumu“.
„Discord“ teigia, kad amžiaus patvirtinimui naudojamas asmenukės vaizdo įrašas niekada nepalieka naudotojo telefono, o visas apdorojimas atliekamas lokaliai. Kita vertus, asmens tapatybės dokumentai apdorojami trečiosios šalies paslaugų teikėjo, o dokumentai „greitai ištrinami – daugeliu atvejų iškart po amžiaus patvirtinimo“.
