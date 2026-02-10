Sekančios kartos „Xbox“ turės „Windows“ branduolį su įvairių parduotuvių palaikymu
Senesni pranešimai, kad „Windows“ gali tapti naujojo „Xbox“ pagrindu, dabar pradeda atrodyti patikimesni, remiantis „Windows Central“ teiginiais.
Šis leidinys praneša, kad „Microsoft“ naujos kartos „Xbox“ platforma yra kuriama remiantis „Windows“, su konsolės stiliaus sąsaja. „Windows Central“ apibūdina šį įrenginį kaip „iš esmės būsimą „Windows 11“ žaidimų kompiuterį“, kuris vis dar palaikys esamą „Xbox“ konsolės žaidimų biblioteką dėl atgalinio suderinamumo.
Praėjusiais metais pranešiau, kad naujos kartos „Xbox“ iš esmės bus „Windows 11“ žaidimų kompiuteris, nors ir su galimybe paleisti esamus „Xbox One“, „Xbox Series X|S“ ir senesnius atgalinio suderinamumo „Xbox“ žaidimus. Naujoji konsolė iš esmės galės paleisti praktiškai viską, ką „Windows“ gali jai pasiūlyti, nors pagal numatytuosius nustatymus ji turės televizoriui pritaikytą konsolės stiliaus sąsają.
— Jez Corden, „Windows Central
Tai nėra visiškai nauja informacija. Panašūs duomenys buvo paskelbti praėjusiais metais. Vis dėlto „Windows Central“ šaltiniai dabar dar kartą patvirtino šią kryptį. Tai taip pat atitinka platesnę „Microsoft“ žinią apie aukštesnės kokybės naujos kartos „Xbox“ strategiją.
„Epic Games“ neseniai pareiškė, kad nori, jog „Epic Games Store“ būtų prieinama naujojoje „Xbox“ aparatūroje, jei „Microsoft“ leis trečiųjų šalių parduotuves šioje platformoje. „Epic“ teigimu, parduotuvė yra pasirengusi pereiti į naująją „Xbox“, o atskiras pranešimas, susijęs su neseniai vykusiu interviu su „Epic Games Store“ vadovybe, apibūdina tikslą būti ten nuo pat pradžių, tačiau tam reikia atlikti darbą, kad būtų įvykdyti „Microsoft“ programinės įrangos ir platformos reikalavimai.
Naujausi komentarai