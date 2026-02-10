Nutekėjo informacija apie „Intel“ 900 serijos mikroschemos rinkinius, kurie bus skirti „Nova Lake-S“
Nauja „Intel“ 900 serijos lustų rinkinių lentelė buvo nutekinta aparatinės įrangos nutekintojo „Jaykihn“. Ši platforma yra susieta su LGA-1954 lizdu ir skirta „Nova Lake-S“ staliniams procesoriams, kurie, kaip tikimasi, bus pažymėti „Core Ultra 400S“ prekės ženklu. Pateiktoje serijoje yra B960, Z970, Z990, Q970 ir W980 mikroschemų rinkiniai.
Lentelėje B960 ir Z970 nurodyti tie patys pagrindiniai įvesties/išvesties apribojimai, o tai rodo bendrą bazinį dizainą. Abiejuose modeliuose nurodyta iš viso 34 PCIe linijos, DMI Gen5 x2 ir nėra lustų rinkinio PCIe 5.0 linijų, taip pat 14 lustų rinkinio PCIe 4.0 linijų ir keturi SATA prievadai. Skirtumas yra spartinimo žymėse, Z970 nurodo CPU sprtinimą palaikymą (IA OC), o B960 – ne, abu nurodo atminties spartinimo palaikymą. Įdomu, kad sąraše nėra H910 lustų rinkinio, pradinio lygio segmento.
Z990 aukštesnio lygio mikroschemų rinkinys. Jis iš viso turi 48 PCIe linijas, DMI Gen5 x4 ir 12 lustų rinkinio PCIe 5.0 linijų, taip pat 12 lustų rinkinio PCIe 4.0 linijų ir aštuonis SATA prievadus. Z990 taip pat nurodo IA OC, BCLK OC ir atminties OC, o tai yra plačiausias spartinimo funkcijų rinkinys lentelėje.
Lentelėje nurodyta, kad visi lustų rinkiniai palaiko PCIe 5.0 linijų konfigūracijas iš CPU grafikai ir NVMe, o tik Z990, Q970 ir W980 prideda PCIe 5.0 linijas iš paties lustų rinkinio. Jei tai teisinga, B960 ir Z970 pora taip pat patvirtina mintį, kad Intel 900 serijos pavadinimai galėtų atitikti ankstesnius segmentų padalijimus, o Z970 atrodo kaip tas pats bazinis I/O kaip B960, bet su įjungtu procesoriaus spartinimu.
