„ASRock“ siūlo dar vieną BIOS atnaujinimą, kuris turi spręsti procesorių problemas
„ASRock“ paskelbė naują pareiškimą, kuriame pranešė apie „išsamų“ BIOS atnaujinimą savo AMD AM5 pagrindinėms plokštėms, kuris yra stabilumo ir suderinamumo atnaujinimas, skirtas ir sistemos neįkėlimo scenarijams.
Bendrovė teigia, kad integravo AMD AGESA 1.3.0.0a mikrokodą į ką tik išleistą Beta BIOS versiją 4.07.AS01. „ASRock“ išvardija tris pagrindinius punktus: ComboAM5 PI 1.3.0.0a, optimizuotą atminties suderinamumą ir „tam tikrų procesorių“ paleidimo gedimo pataisymą.
Pranešime nenurodyta, ar pataisa skirta konkrečiai „Ryzen 9000“ serijos procesoriams. Ankstesniame „ASRock“ „vasario 5 d. atnaujinime buvo aiškiai nurodyta „AMD Ryzen 9000 serijos“ veikla ir vykstantis tyrimas su AMD.
„ASRock“ formuluotė rodo, kad 4.07.AS01 yra skirtas bent kai kuriems nepaleidimo atvejams, įskaitant sistemas, kurios nustoja paleisti po tam tikro normalaus veikimo laikotarpio. BIOS atnaujinimas gali išspręsti programinės įrangos lygio suderinamumo, bet greičiausiai negali atkurti jau neveikiančio procesoriaus. Kai kurie naudotojai minėjo, kad bandė paleisti „negyvus“ procesorius kitose sistemose, bet tai nepadėjo atgavinti procesoriaus.
