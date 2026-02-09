„T1 Phone“ iš „Trump Mobile“ išleidimas vis dar planuojamas, bet specifikacijos pasikeitė
Nuo tada, kai „Trump Mobile“ paskelbė apie „T1 Phone“ telefoną, daugelis svarstė, ar jis iš viso bus išleistas. „T1 Phone“ telefonas vis dar apgaubtas paslapties, o jo išleidimas nuolat atidedamas. Tačiau „The Verge“ pavyko pakalbėti su dviem bendrovės vadovais – Donu Hendricksonu ir Ericu Thomasu, kurie pateikė keletą papildomų detalių apie būsimą įrenginį. Pirmiausia „T1 Phone“ nėra atšauktas. Tiesiog „Trump Mobile“ susiduria su tam tikromis kliūtimis, dėl kurių telefono išleidimas nuolat atidedamas.
Priežastis – paskutinės minutės dizaino ir aparatinės įrangos pakeitimai. Atnaujintame korpuse yra labiau išsiskirianti kameros sala su trimis vertikaliai išdėstytais kameros jutikliais, tačiau vadovai teigė, kad „T1“ logotipas bus pašalintas. Auksinė spalva ir Amerikos vėliava išliks. Be to, oficialioje svetainėje dabar teigiama, kad telefonas yra surenkamas tik JAV, tačiau jo komponentai gaminami kitur, tačiau daugiau detalių nepateikiama. Nieko nenustebintų, jei didžioji dalis aparatūros būtų pagaminta Kinijoje.
Be to, telefone bus įmontuotas vidutinės klasės „Snapdragon 7“ serijos lustas, 512 GB atmintinė ir iki 1 TB talpos „microSD“ kortelių palaikymas. 5000 mAh baterija užtikrins visą reikiamą energiją.
Galinėje kameros aparatūroje bus 50 MP pagrindinis jutiklis, specialusis priartinimo fotoaparatas ir ultraplataus kampo kamera. Priekinė kamera taip pat bus 50 MP.
Kaina dar nėra aiški, bet vadovai teigia, kad ji bus nuo 500 iki 1000 JAV dolerių – tikrai viršys žadėtą 499 JAV dolerių kainą. Tačiau klientai, sumokėję 100 JAV dolerių užstatą, sumokės iš viso 499 JAV dolerius.
Nors „Trump Mobile“ teigia, kad telefonas bus panašus į flagmaną ir veiks kaip jis, prašyti daugiau nei 1000 JAV dolerių atrodo šiek tiek per daug, turint omenyje, kad išmaniųjų telefonų rinka sparčiai keičiasi, o vidutinės klasės lustas su bazine kameros konfigūracija ir 5000 mAh baterija 2026 m. tiesiog nebeatitiks premium segmento reikalavimų.
