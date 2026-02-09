Technews.lt - #1 IT naujienos

Atskleistas „Samsung Galaxy F70e“ telefonas

Naujausias „Samsung“ F serijos papildymas dabar yra oficialus – „Galaxy F70e“. Naujojo įrenginio pagrindinės specifikacijos yra tokios pačios kaip „Galaxy A07“, tačiau jo nugarėlė yra perprojektuota, padengta dirbtine oda, o pradinė kaina yra mažesnė.

„Galaxy F70e“ yra pagamintas su 6,7 colių IPS LCD ekranu, HD+ skiriamąja geba ir 120 Hz atnaujinimo dažniu. Ekrano maksimalus ryškumas yra 800 nitų, o jame įmontuota 8 MP savęs fotografavimo kamera.

Gale „Galaxy F70e“ turi 50 MP pagrindinę kamerą su f/1,8 diafragma, 2 MP gylio jutiklį ir LED blykstę. Telefonas yra su „MediaTek“ „Dimensity 6300“ lustu, 4/6 GB RAM ir 128 GB atmintimi. Taip pat yra galimybė išplėsti atmintį per hibridinį SIM lizdą.

Programinė įranga yra „One UI 8.0“, pagrįsta „Android 16“, o „Samsung“ žada šešerius metus atnaujinti operacinę sistemą ir saugumo atnaujinimus. Kitos svarbios specifikacijos apima ausinių lizdą ir piršto atspaudų skaitytuvą, įmontuotą į įjungimo mygtuką.

„Galaxy F70e“ bus galima įsigyti „Spotlight Blue“ ir „Limelight Green“ spalvų. 4/128 GB versijos kaina prasideda nuo 12 499 INR (138 USD), o 6/128 GB versijos kaina – nuo 13 999 INR (154 USD).

Telefoną bus galima įsigyti „Samsung.com“ ir bendradarbiaujančiose mažmeninės prekybos parduotuvėse nuo vasario 17 d.

