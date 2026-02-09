„Volkswagen“ aplenkė „Tesla“ pagal elektromobilių pardavimus Europoje
2025 m. Europos elektromobilių rinka patyrė lemiamą pokytį, kai „Volkswagen“ pirmą kartą aplenkė „Tesla“ regiono baterinių elektromobilių pardavimų srityje. Automobilių analizės grupės „JATO Dynamics“ surinkti duomenys atspindi lemiamus metus, kai senieji ir naujieji gamintojai apsikeitė vaidmenimis lenktynėse dėl Europos kelių elektrifikacijos.
„Tesla“ daugelį metų dominavo visiškai elektrinių automobilių segmente, tačiau 2025 m. jos tempas smarkiai sulėtėjo. „JATO“ duomenys rodo, kad „Tesla“ registracijų skaičius, palyginti su 2024 m., sumažėjo 27 proc. „Volkswagen“ užpildė šią spragą 56 proc. šuoliu, kurį daugiausia lėmė naujasis sedanas „ID.7“. Rezultatas: VW baterijomis varomų automobilių pardavimai Europoje pasiekė 274 278 vienetus, aplenkdami „Tesla“ 236 357 vienetus.
Šie skaičiai atspindi platesnę Europos automobilių rinkos transformaciją. Praėjusiais metais visiškai elektrinių automobilių registracijos išaugo 29 proc., o bendras automobilių pardavimas vos padidėjo – tik 2,3 proc. 28 Europos šalyse, įskaitant Didžiąją Britaniją, Norvegiją ir Šveicariją. EV dabar sudaro beveik penktadalį visų naujų automobilių, parduodamų Europoje, o tai rodo, kad elektrifikacija tampa dominuojančia technologija žemyne, o ne nišine.
„Volkswagen“ pranašumas siekia toliau nei jo paties prekės ženklas. Bendrovės platesnis portfelis, apimantis „Audi“, „Skoda“, „Cupra“ ir „Porsche“, kartu sustiprina jos elektromobilių pėdsaką. „Audi“ užregistravo daugiau nei 150 000 vienetų, „Skoda“ – daugiau nei 170 000, o „Cupra“ ir „Porsche“ kartu pridėjo dar daugiau nei 100 000. Šis gylis suteikė „Volkswagen“ grupei dominuojančią padėtį, kai Europos rinka perėjo prie nulinės emisijos transporto priemonių.
Tačiau „Tesla“ problemos neapsiriboja konkurencija. Jos ribotas modelių asortimentas – „Model Y“ ir „Model 3“ – pradėjo atrodyti pasenęs rinkoje, kurią vis labiau apibrėžia įvairovė ir regioninis pritaikymas. „Model Y“ išliko labiausiai registruojamu automobiliu Europoje su maždaug 150 000 vienetų, tačiau šis skaičius vis tiek buvo 28 proc. mažesnis nei praėjusiais metais. „Model 3“ pardavimai sumažėjo 24 proc. iki maždaug 85 000 vienetų.
Tuo tarpu kiti automobilių gamintojai susidūrė su savo pakilimais ir nuosmukiais. „Volvo“ mažasis „EX30“, kuris kadaise buvo laikomas didžiuliu sėkmės hitu, smuko 37 proc. po gamybos pokyčių ir atšaukimo problemų, kilusių dėl geopolitinių prekybos spaudimų. Vis dėlto tokiod nedidelė nesėkmės negalėjo užgožti bendro vaizdo: daugiau nei du trečdaliai praėjusiais metais Europoje parduotų naujų automobilių buvo su tam tikra elektrifikacijos forma – tai buvo visiškai elektriniai, įkraunami hibridiniai arba lengvai hibridiniai automobiliai, kuriuose buvo naudojami 48 voltų starteriai, siekiant šiek tiek sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.
Naujausi komentarai