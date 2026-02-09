„Noctua“ išsiuntė pusę milijono aušintuvų montavimo atnaujinimo rinkinių
„Noctua“ užsitarnavo gerą reputaciją entuziastų tarpe ne tik dėl savo itin efektyvių oro aušintuvų, bet ir dėl nemokamo montavimo atnaujinimo rinkinio politikos, kuri leidžia „Noctua“ aušintuvų pirkėjams prašyti naujo montavimo rinkinio, kai AMD ar „Intel“ išleidžia naują pagrindinės plokštės lizdą, net praėjus metams po to, kai jie įsigijo savo pirminį aušintuvą. Bendrovė neseniai paskelbė, kad nuo projekto pradžios 2006 m. su AMD AM2 lizdu išsiuntė 500 000 nemokamų montavimo atnaujinimo rinkinių. „Noctua“ taip pat žada, kad „atsiradus naujiems lizdams ir architektūroms, mes toliau teiksime nemokamus montavimo arba atnaujinimo rinkinius, jei tai bus techniškai įmanoma“.
„Noctua“ paaiškina, kad programos esmė yra „užtikrinti, kad kokybiškas produktas išliktų naudingas daugelį metų“, o blogo įraše, skirtame šiam pasiekimui paminėti, paaiškinama, kad požiūrio pasikeitimas reiškė aušintuvų konstrukcijos peržiūrėjimą. Nauji „Noctua“ nuo 2006 m. suprojektuoti aušintuvai turėjo būti moduliniai ir standartizuoti, kad būtų užtikrintas suderinamumas su skirtingomis platformomis ir kartomis. Teoriškai 500 000 montavimo rinkinių atnaujinimų reiškia, kad iki 500 000 puikiai veikiančių CPU aušintuvų buvo ir toliau naudojami ir neatsidūrė šiukšlyne.
Naujausi komentarai