„Nova Lake-S“ procesoriams ruošiamos Z990 ir Z970 pagrindinės plokštės
„Intel“ neseniai atnaujintame lustų rinkinių plane pridėjo Z990 ir Z970. Planas skirtas LGA1954 lizdui. Kol kas nėra išsamių duomenų apie specifikacijas, įskaitant įvesties/išvesties jungtis, linijų skaičių ar abiejų lustų rinkinių funkcijų skirtumus.
Kadangi „Intel“ neišleido H870 „Arrow Lake-S“ serijai, tikimasi, kad Z970 bus jo įpėdinis. „Intel“ išlaikys H klasės stalinio kompiuterio lustų rinkinį, bet jį pristatys nauju pavadinimu kaip dalį šios platformos atnaujinimo. Z970 turėtų naudoti tą patį pagrindinį lustų rinkinį kaip B960, bet šiuo metu daugiau informacijos nėra. Tai rodo segmentaciją pagal programinę įrangą ir plokštės funkcijas, o ne atskirą silicio dizainą, bet „Intel“ nepateikė jokio pozicionavimo. Tai gali būti susiję su spartinimo galimybėmis.
Kalbant apie laiką, „Intel“ viešai pareiškė, kad „Nova Lake“ pasirodys 2026 m. pabaigoje. Tai reiškia, kad Z990 ir Z970 pasirodys tuo pačiu laiku, nebent „Intel“ atnaujins savo produktų išleidimo planą.
