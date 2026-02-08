„Fractal Design Pop 2 Air“: modernesnė pirmos kartos versija
Intro
Atėjo laikas, kuomet „Fractal Design“ atnaujina dar vieną korpusų šeimą. Praėjusiais metais buvo atnaujinti „Meshify 2“ korpusai, dabar į antrąją kartą šoka „Pop Air“ šeima. „Pop Air“ buvo žinomas kaip vidutinės klasės sprendimas, orientuotas į efektyvesnio aušinimo norintį pirkėją neišleidžiant daugiau nei 100 eurų. Kartu su „Pop 2 Air“ „Fractal Design“ stengiasi suteikti naujam korpusui 2026-iems metams jau privalomų (tokioje kainų zonoje) savybių tuo pačiu išlaikant panašią rekomenduojamą kainą. Priminsime, kad 2022 metais pasirodę „Pop Air“ korpusai apsiribojo 280 mm AIO sistemų palaikymų ir neturėjo USB-C. Logiška, kad būtent patobulinimai šiose srityse ir buvo atlikti išleidžiant naujos kartos korpusus. Bet ar yra dar kažkas daugiau?
