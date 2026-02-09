Teigiama, kad NVIDIA ruošia naują RTX 50 serijos flagmaną
„Overclocking.com“ teigia turintys įdomių naujienų apie naujus NVIDIA planus. Sakoma, kad kompanija ruošia dar aukštesnės klasės RTX 50 serijos vaizdo plokštę nei dabartinė „GeForce RTX 5090“. Jie teigia, kad patikrino šią informaciją iš kelių šaltinių, tačiau nepateikė dokumentų, nuotraukų ar kitų įrodymų.
Remiantis jų pranešimu, vaizdo plokštė būtų skirta 2026 m. trečiajam ketvirčiui, t. y. laikotarpiui, kai prasideda mokslo metai. Šaltinis aprašo diskusijas su keliais pramonės atstovais ir teigia, kad projektas jau peržengė ankstyvojo planavimo etapą, o montažinės plokštės lygmens darbas jau vyksta. Jie taip pat teigia, kad produktas nėra susijęs su jokiais „SUPER“ atnaujinimo planais, ir spėja, kad jis galėtų būti „Titan“ klasės modelis arba „GeForce RTX 5090 Ti“ stiliaus modelis.
Tai daugiau nei tik gandas…
Tad kodėl apie tai kalbame? Paprasčiausiai todėl, kad penki ar šeši skirtingi šaltiniai iš skirtingų šalių, dirbantys skirtingose įmonėse, leidžia mums manyti, kad tai yra daug tvirtesnis įrodymas nei gandas, pasklidęs forume. […]
Tikslas: 2026 m. trečiasis ketvirtis
Pranešama, kad yra kuriama labai aukštos klasės RTX 50 serijos vaizdo plokštė, kurios išleidimas netgi numatytas „Back to School“ laikotarpiu (šių metų trečiojo ketvirčio pradžioje). Gamyba, atrodo, jau prasidėjo (dizainas ir kiti aspektai). Sakoma, kad šios vaizdo plokštės pasirodymas nėra susijęs su „SUPER“ serija (kuri nebėra 2026 m. išleidimo grafike).
— „Overclocking.com“
Naujausi komentarai