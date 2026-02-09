„Intel“ atšaukia „Core Ultra 9 290K Plus“ procesorius, bet kiti „Refresh“ modeliai bus išleidžiami
„Intel“, kaip pranešama, atšaukė savo „Core Ultra 9 290K Plus“ stalinių kompiuterių procesorių. „Intel“ viešai nepaskelbė apie „Core Ultra 200S Plus“ stalinių kompiuterių procesorių seriją ir neišleido oficialaus pranešimo apie atšaukimą. Tai reiškia, kad techniškai jis niekada nebuvo atšauktas, nes niekada nebuvo paskelbtas.
Šis žingsnis atrodo keistas, atsižvelgiant į pranešimus apie aktyvią veiklą prieš produkto išleidimą. Teigia, kad „Intel“ jau išplatino pavyzdžius keliems partneriams. „Intel“ šį pokytį aiškina kaip perėjimą prie našumo ir vertės santykio. Remiantis su partneriais pasidalinta medžiaga, bendrovė planuoja išlaikyti „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Core Ultra 5 250K Plus“ savo serijoje.
Pagal „Videocardz“ šaltinius, pagrindinė problema yra produktų asortimento sutapimas. „Core Ultra 9 290K Plus“ išleidimas paliktų „Intel“ su keliais procesoriais, pagamintais naudojant visą 24 branduolių „Arrow Lake“ silicį. „Core Ultra 9 285K“ jau užima tą poziciją, o nutekėjusi informacija rodo, kad gandais apipintas „Core Ultra 7 270K Plus“ taip pat pereis prie 24 branduolių konfigūracijos.
Pagal naujausią informaciją „Core Ultra 7 270K Plus“ ir „Core Ultra 5 250K Plus“, kartu su KF variantais apžvalgos bus skelbiamos kovo 23 d.
Naujausi komentarai